В Австралии нашли потерянную на шоссе радиоактивную капсулу с цезием

В Австралии нашли капсулу с радиоактивным цезием-137, выпавшую из грузовика при перевозке

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В Австралии нашли капсулу с радиоактивным веществом цезий-137, выпавшую из грузовика горнодобывающей компании Rio Tinto, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Западной Австралии Стивен Доусон на пресс-конференции. Видеозапись с пресс-конференции была опубликована в Twitter австралийского новостного ресурса 9News.

«Поиски этой капсулы стали сложнейшей задачей. Поисковые команды в буквальном смысле нашли иголку в стоге сена», — отметил Доусон.

Капсулу размером 6 мм на 8 мм искали на автодороге протяженностью более 1,4 тыс. км, в итоге ее нашли на обочине шоссе около шахтерского городка Ньюман в Западной Австралии. Капсула пропала, когда грузовик с ней ехал из района Пилбара, где добыли радиоактивное вещество, на склад в городе Перт. Машина выехала из шахты 12 января и прибыла в Перт 16 января, однако пропажа капсулы, которая находилась в специальном контейнере, была обнаружена только девять дней спустя, 25 января.



По словам экспертов, опрошенных Financial Times, час облучения этого радиоактивного вещества на расстоянии метра эквивалентен 10 рентгенам, а длительный контакт с ней может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак. Поисками радиоактивной пропажи занимались специалисты Австралийской организации по ядерной науке и технологиям (ANSTO) совместно с представителями Департамента пожарной и аварийной службы Австралии (DFES). Нашли капсулу с помощью технического оборудования, которое зарегистрировало излучение, исходящее от нее. В радиусе 20 м от находки установили «зону повышенной опасности». Позже ее транспортируют с использованием свинцового контейнера.

Горнодобывающая компания Rio Tinto, транспортировавшая радиоактивную капсулу, принесла извинения за инцидент и обещала провести расследование.