Белорусская прокуратура потребовала назначить Тихановской 19 лет колонии

Светлана Тихановская (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Прокуратура потребовала приговорить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 19 годам колонии и штрафу в размере 37 тыс. белорусских рублей (около 1,1 млн руб.), сообщает БелТА. С августа 2020 года она живет в Литве.

Экс-министру культуры Павлу Латушко, который ранее состоял в кординационном совете белорусской оппозиции (Латушко 25 февраля объявил о выходе из совета) гособвинение требует назначить такой же тюремный срок, и на пять лет запретить ему занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Он также находится за пределами республики.

Для других членов КС Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского прокурор запросил по 12 лет колонии.

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