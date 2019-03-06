Более половины американцев назвали Трампа нечестным человеком

Такой точки зрения, согласно опросу Квиннипэкского университета, придерживаются 65% граждан США. Противоположную позицию выражают только 30% американцев

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Согласно последнему опросу, проведенному частным Квиннипэкским университетом в США, порядка шести из десяти опрошенных американцев считают президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нечестным человеком. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает издание The Hill.

В целом, по данным социологов, такой точки зрения придерживаются 65% жителей США. Подобные показатели специалисты назвали «новым максимумом». Противоположную точку зрения, согласно результатам опроса, выразили только 30% американцев.

Ответы, как уточнили исследователи, были сильно разбиты по партийной линии. Так, 95% респондентов-демократов назвали Трампа нечестным, в то время как 66% опрошенных-республиканцев заявили, что, по их мнению, американский лидер правдив. Противоположное мнение среди республиканцев в свою очередь поддержали только 26%.

При этом среди американцев, которые не стали относить себя ни к одной из партий, нечестным Трампа считают 69%.

Также низкий рейтинг нынешний глава государства, по информации социологов, продемонстрировал и как «хороший лидер и образец для подражания». Отличным примером для детей президента назвали только 22% респондентов. Еще 58% опрошенных заявили, что, по их мнению, хороших лидерских качеств у Трампа нет.