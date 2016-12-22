Пентагон признал проблемы с курдами в операции против ИГ

Министерство обороны США признало, что не может завершить операцию против «Исламского государства» в долине реки Евфрат, поскольку курдские отряды переключились на войну против Турции

Бойцы «Демократических сил Сирии» (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Как сообщает Voice of America, официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что в операции против боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) возникла пауза. Причиной стало то, что участвовавшие в военных действиях отряды курдов из «Демократических сил Сирии» отправились в район Африн на севере страны, чтобы воевать против турецкой армии.

Мэннинг при этом указал, что если наземная операция приостановлена, то налеты коалиционной авиации на позиции ИГ продолжатся. Он привел в пример удар по террористам в районе Абу-Кемаль в минувшее воскресенье.

В свою очередь еще один представитель Пентагона — Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй не смог объяснить, сколько именно курдских бойцов отправились в Африн, однако признал, что проблемы есть. «Они больше не воюют с ИГ, а значит не отбивают у боевиков территории с той же скоростью, что и раньше», — сказал он.

Ранее о том, что тысячи курдских бойцов и командиров отказались воевать с ИГ и отправились в Африн, со ссылкой на источники в американском командовании сообщала газета The New York Times.

Турция начала военную операцию в Африне 20 января. В Анкаре заявляли, что она направлена против курдских отрядов самообороны партии «Демократический союз», которая считается связанной с «Рабочей партией Курдистана» (запрещена в Турции). Официальный Дамаск заявлял, что не давал согласия на проведение операции, и призвал Турцию вывести войска из Африна. Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке. Вместе с тем глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не верит в полную победу над боевиками, добавив, что борьба против ИГ продолжается.