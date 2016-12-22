«Вертолеты России» рассказали о доработке Ми-28 после проблем в Сирии

Участвующий в сирийской кампании боевой вертолет Ми-28Н существенно доработан с учетом опыта военных действий, заявил РБК гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский. Ранее машину критиковал экс-главком ВКС Виктор Бондарев

Вертолеты Ми-28Н (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Доработали с учетом замечаний

Специалисты холдинга «Вертолеты России» доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета Ми-28Н, который в конце прошлого года критиковал бывший главком ВКС, сенатор Виктор Бондарев. Об этом РБК сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Да, на первом этапе действительно были проблемы с системой ночного видения. Мы общались с Виктором Николаевичем [Бондаревым] и в предыдущем его статусе главкома ВКС, и в нынешнем главы оборонного комитета Совфеда. В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н, и за последние полтора года у нас никаких замечаний к работе этого вертолета нет», — сказал Богинский РБК. Он подчеркнул, что летчики должны быть специально обучены использованию установленного на «Ночном охотнике» оборудования. «Должны быть навыки по эксплуатации техники с очками ночного видения, так как тут есть серьезные особенности», — отметил он.

В ноябре прошлого года Виктор Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28. В частности, Бондарев отметил «провальную электронику». «Ничего летчик не видит, ничего не слышит», — заявил сенатор. Он добавил, что очки ночного видения «пилоты называют «смерть пилотам». «Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», — сказал Бондарев.

Один из действовавших в Сирии Ми-28Н разбился 12 апреля 2016 года в районе города Хомс, оба пилота погибли. Источник «Интерфакса» в ОПК тогда утверждал, что причиной крушения могла стать потеря ориентации в неблагоприятных условиях. «Полет выполнялся над малоориентирной местностью в условиях практически полной темноты. Летчики пилотировали боевую машину в очках ночного видения. Не исключено, что на маршруте полета могло быть какое-то препятствие, с которым столкнулся вертолет», — говорил источник.

«Ночной охотник» Ми-28Н «Ночной охотник» — боевой ударный вертолет, который состоит на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, сказано на сайте холдинга «Вертолеты России».



Экипаж Ми-28Н — два человека. Максимальная скорость — 300 км/ч, динамический потолок — 5,6 км, взлетная масса — почти 11 тыс. кг. Ми-28Н вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух — поверхность» и «Стрелец» класса «воздух — воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм. Стоимость Ми-28Н, по данным портала Аircraftcompare.com, который специализируется на сборе и анализе информации об авиационной технике, колеблется от $16,8 млн до 18 млн.

«Другие климатические зоны»

Вся производимая «Вертолетами России» военная техника создается по требованиям заказчика, то есть Минобороны, заявил Богинский. «Если заказчик технику принял на вооружение и она поставляется, значит, она соответствует этим требованиям», — отметил гендиректор холдинга. При этом в процессе эксплуатации вертолетов в Сирии «коллеги-заказчики» начали высказывать пожелания о доработках, добавил Богинский.

«В том числе по причине другого климата, потому что некоторые модели создавались по ТЗ под другие климатические зоны. Плюс когда начинаешь применять технику в боевых условиях, то неизбежно возникают пожелания что-то где-то улучшить, где-то поправить эргономику, где-то поменять те или иные агрегаты, системы. Мы прямо на месте сделали план работ, который мы достаточно быстро выполнили», — объяснил он.

Производство вертолета Ми-28Н (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

По словам Богинского, у входящего в «Ростех» вертолетного холдинга есть план среднесрочных и долгосрочных мероприятий, который направлен на модернизацию существующего парка вертолетов Минобороны.

РБК направил запрос в пресс-службу Виктора Бондарева с просьбой прокомментировать информацию об устраненных недостатках.

Проверят в бою

Все недостатки, о которых говорил бывший главком ВКС, были названы во время проведения государственных испытаний, рассказал РБК советник гендиректора «Вертолетов России» Гурген Карапетян, герой СССР, летчик-испытатель вертолетов, в том числе всех машин марки «Ми».

«Конечно, очки ночного видения и тепловизоры отличаются от западных, которые несколько лучше. Однако катастрофа с Ми-28 в Сирии произошла из-за плохой подготовки летного состава», — уверен Карапетян. По его словам, после доработки Ми-28, произведенной с учетом его эксплуатации в Сирии и Ираке, машина получила положительные оценки как со стороны российских военных, так и инозаказчиков.

Если сегодня отправить летчика в самых лучших очках в мире в условия плотной облачности, тумана или плотного снегопада, то они не помогут, пояснил РБК герой России, летчик-испытатель вертолетов на заводе «Роствертол» Валентин Падалка. «Нужно работать в техническом плане и разрабатывать новые модели, которые смогут работать в условиях наихудших помех», — отметил Падалка.

Что касается силовых установок Ми-28, то доработка касалась газодинамической устойчивости двигателя при пуске любого вида ракет, рассказал летчик-испытатель. «Когда летчик пускает ракеты, то их стартовые двигатели изменяют в какой-то степени атмосферу впереди вертолета, то есть повышается температура. И в этих условиях двигатели вертолета должны работать устойчиво», — объяснил Падалка. После усовершенствования системы удалось обеспечить стабильную работу двигателя и в такие моменты, добавил собеседник РБК.

Если говорить об электронике, то речь идет о доработке тепловизора, добавил Падалка. «В самом начале картинка была размытая, а сейчас тепловизор имеет более четкое изображение», — подытожил Валентин Падалка.

Единственным объективным критерием эффективности и качества вооружений и военной техники является опыт боевых действий, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «По крайней мере, ничего не известно о катастрофах с Ми-28 с апреля 2016 года», — отметил военный эксперт. Даже государственные испытания не могут перекрыть весь диапазон возможных ситуаций, отметил Мураховский. «Надо все-таки понимать, что в России нет таких погодных и природно-климатических условий, в которых работала армейская авиация в Сирии», — подчеркнул он.