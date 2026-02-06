Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве

Умер бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. О гибели экс-замминистра юстиции сообщает также РЕН ТВ.

По информации агентства, его тело обнаружили в квартире в центре Москвы, смерть не носить криминального характера. Телеканал уточняет, что Тропин утонул в ванной.

РБК обратился за комментарием в Главном управлении Следственного комитета по Москве.

Тропин занимал пост заместителя министра юстиции с февраля 1996 по март 1997 года.

Материал дополняется