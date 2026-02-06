 Перейти к основному контенту
Политика
0

Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина относительно приговора гражданам Армении.

Материал дополняется

