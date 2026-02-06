Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина относительно приговора гражданам Армении.
Материал дополняется
