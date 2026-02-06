Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии
Прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию Джей Ди Вэнс передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов, его охраняли более 300 человек, пишет Corriere Della Sera. Также на Игры приехал госсекретарь Марко Рубио.
В пятницу в Милане пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ