Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии

Фото: Francesco Enriquez / Reuters

Прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию Джей Ди Вэнс передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов, его охраняли более 300 человек, пишет Corriere Della Sera. Также на Игры приехал госсекретарь Марко Рубио.

В пятницу в Милане пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года.

Материал дополняется