Политика⁠,
0

Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии

Фото: Francesco Enriquez / Reuters
Фото: Francesco Enriquez / Reuters

Прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию Джей Ди Вэнс передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов, его охраняли более 300 человек, пишет Corriere Della Sera. Также на Игры приехал госсекретарь Марко Рубио.

В пятницу в Милане пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года.

Материал дополняется

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 человек охраны Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17
«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка Финансы, 11:13