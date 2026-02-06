США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

 Перейти к основному контенту
Reuters: США и Китай не подписали декларацию о контроле ИИ в военных целях
Документ, призывающих к контролю за использованием ИИ в военных действиях, подписали только 35 из 85 стран-участников саммита. юридически не обязывающей декларации присутствовал пункт об обмене данных

Представители США и Китая отказались подписывать декларацию о порядке регулирования применения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в боевых действиях на III саммите «Ответственный искусственный интеллект в военной сфере» в испанской Ла-Корунье в четверг 5 февраля. Об этом сообщил Reuters

Вашингтон и Пекин отказались подписывать документ, где подчеркивалась важность оценки рисков, тщательного тестирования, а также обучения и повышения квалификации персонала, работающего с военными средствами ИИ. Кроме того, текст декларации подтверждал ответственность человека за оружие, использующее ИИ, и согласовал обмен информацией о национальных механизмах надзора, не противоречащих нормам национальной безопасности стран.

Документ никакой юридической силы не имеет. 35 стран из 85, принявших участие в саммите, подписали добровольное обязательство по соблюдению принципов в области ИИ. Среди них оказались Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина.

В Пентагоне обсудили, что будет после ДСНВ
Политика
Птицы пролетают над зданием Пентагона

Пентагон в 2025 году заключил контракты с крупнейшими компаниями в сфере развития искусственного интеллекта, писал Reuters. Контракты на разработку ИИ для использования при достижении военных целей, в том числе наведения дальнобойного оружия, получили компания xAI Илона Маска, которая недавно слилась со SpaceX, Google, OpenAI и Anthropic. 

Последняя корпорация вступила в конфликт с Пентагоном из-за несоответствия требований Министерства обороны США к их корпоративным условиям. Так, пользовательские соглашения Anthropic предусматривают запрет на использование ИИ Claude для любых действий, связанных с внутренней слежкой. В Anthropic обеспокоились, что ее инструменты могут быть использованы для слежки за американцами или содействия в наведении оружия на цель без достаточного человеческого контроля.

Китай выиграл у США гонку ИИ в регионах Глобального Юга, считает президент Microsoft Брэд Смит. По словам топ-менеджера, у Китая есть несколько конкурентоспособных моделей ИИ с открытым исходным кодом, которые пользуются большой популярностью в странах Африки.

Китай при этом не всегда спешит вводить ИИ в военные разработки. Ученые Китайского института исследований и разработок вертолетов посчитали, что в случае ввода ИИ в противолодочную систему шансы подводной лодки на выживание снизятся.

