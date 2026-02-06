 Перейти к основному контенту
0

Бывшего вице-президента Банка Китая исключили из КПК, обвинив в коррупции

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял решение исключить из партии Линь Цзинчжэня, бывшего вице-президента Банка Китая, за «нарушение дисциплины и закона», пишет «Синьхуа». Как сообщает Reuters, «нарушение дисциплины» — это эвфемизм для обозначения коррупции.

По данным китайского агентства, Цзинчжэнь обвиняется в ряде нарушений. В их числе — хранение и распространение материалов, признанных политически проблемными, получение подарков и услуг, способных повлиять на объективность исполнения служебных обязанностей, сокрытие информации о личных делах, а также использование служебного положения в целях получения выгоды при решении кадровых вопросов и оформлении кредитов. Ему также инкриминируется владение акциями непубличных компаний.

По итогам рассмотрения вопроса компетентными органами принято решение об его исключении из партии, лишении установленных льгот и конфискации имущества, приобретенного, по версии следствия, незаконным путем, пишет «Синьхуа».

Материал дополняется

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

