Бывшего вице-президента Банка Китая исключили из КПК, обвинив в коррупции

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял решение исключить из партии Линь Цзинчжэня, бывшего вице-президента Банка Китая, за «нарушение дисциплины и закона», пишет «Синьхуа». Как сообщает Reuters, «нарушение дисциплины» — это эвфемизм для обозначения коррупции.

По данным китайского агентства, Цзинчжэнь обвиняется в ряде нарушений. В их числе — хранение и распространение материалов, признанных политически проблемными, получение подарков и услуг, способных повлиять на объективность исполнения служебных обязанностей, сокрытие информации о личных делах, а также использование служебного положения в целях получения выгоды при решении кадровых вопросов и оформлении кредитов. Ему также инкриминируется владение акциями непубличных компаний.

По итогам рассмотрения вопроса компетентными органами принято решение об его исключении из партии, лишении установленных льгот и конфискации имущества, приобретенного, по версии следствия, незаконным путем, пишет «Синьхуа».

Материал дополняется