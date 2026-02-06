Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать «закон о спасении Америки», который предусматривает меры против фальсификаций на выборах. Об этом президент написал в своей соцсети Truth Social.
«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире. Либо мы это исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал Трамп.
По его словам, предложенный закон должен включать следующие меры:
- все избиратели обязаны предъявить удостоверение личности (ID);
- для регистрации на голосование все избиратели должны предоставить документ, подтверждающий гражданство США;
- голосование по почте запрещено, за исключением случаев, когда избиратель болен, имеет инвалидность, находится на военной службе или в поездке.
Материал дополняется
