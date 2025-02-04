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Театральное дело ,  
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Евгению Беркович отправили в колонию

Сюжет
Театральное дело
По словам адвоката, Беркович отправили в колонию во время визита к ней. Ее приговорили к пяти годам и семи месяцам по обвинению в оправдании терроризма в пьесе «Финист — Ясный сокол». Она и Петрийчук отрицали вину
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: ТАСС)

Театрального режиссера Евгению Беркович сегодня отправили в колонию, сообщила РБК ее адвокат Ксения Карпинская.

«Мы пришли с ней поговорить и прямо при нас ее отправили», — пояснила она. В какую именно колонию отправили Беркович, пока не известно.

Апелляционный суд в декабре на несколько месяцев сократил приговор первой инстанции: Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии по «театральному делу», сценаристу Светлане Петрийчук — пять лет и десять месяцев.

Евгения Беркович — РБК: «Я не жалею, что поставила «Финиста»
Политика
Евгения Беркович

По версии обвинения, Петрийчук написала пьесу «Финист — Ясный сокол» с признаками оправдания терроризма, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама», а Беркович прочитала текст, и затем у нее возник преступный умысел на «публичные заявления о признании идеологии терроризма правильной».

«Финист — Ясный сокол» был написан в 2019 году. В центре сюжета — девушка Марьюшка, которая в трудных жизненных обстоятельствах и в поисках счастья знакомится в интернете с мужчиной из Сирии. Она влюбляется и планирует уехать к нему, чтобы построить семью, родить детей. Но ее новый знакомый оказывается террористом, и Марьюшку приговаривают к семи годам колонии. Образ Марьюшки собирательный, ее играют несколько актрис, каждая со своей историей.

Спектакль победил в двух номинациях премии «Золотая маска» в 2022 году, получив награды за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Беркович и Петрийчук в ходе суда настаивали на своей невиновности. Петрийчук объясняла, что целью спектакля было не оправдание терроризма, а предупреждение описанных ситуаций. Об этом же говорили актрисы спектакля, пояснив, что настоящая цель постановки противоположна версии обвинения — предостережение девушек от легкомысленных знакомств в интернете, научить их осторожности и показать, к каким ужасным последствиям это может привести.

В интервью РБК Беркович рассказала, что не строит планов на период отбывания наказания в колонии. «Вообще-то я люблю и умею работать с непрофессиональными артистами, и если будет возможность, то работа в клубе с самодеятельностью заключенных — это прямо мое. Но совершенно не факт, что такая возможность будет (во всяком случае, что она будет сразу). Сейчас еще совсем рано об этом думать. Вот про книгу точно не обещаю. Панда я, панда! В неволе творчески не размножаюсь», — добавила режиссер.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгения Беркович
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