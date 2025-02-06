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Политика ,  
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Против Туска начали расследование по делу о госперевороте

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что прокуратура начала расследование по подозрению в государственном перевороте в отношении премьер-министра Дональда Туска, спикеров сейма и сената, депутатов и сенаторов правящей коалиции, министров, ряда судей и прокуроров, пишет Wprost.

«С удовлетворением приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании сообщения об обоснованном подозрении в совершении государственного переворота», — заявил лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

Туск в соцсети Х опубликовал видео, на котором он играет в настольный теннис. За кадром кто-то говорит ему, что лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» считает его виновным в перевороте. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», — отвечает Туск со смехом и продолжает играть в теннис.

«Я надеюсь, что придет время, когда эти господа перестанут смеяться», — ответил на это Качиньский.

5 февраля Свенчковский объявил на пресс-конференции, что «в Польше совершается государственный переворот». По его словам, прокуратура начала расследование. «Когда я стал председателем Конституционного суда, я заявил, что буду пытаться наладить контакт и диалог с представителями законодательной и исполнительной власти, которые, по моему глубокому убеждению, действуют незаконно, меняя строй Республики Польша. Я добивался диалога. К сожалению, этого не произошло», — сказал он.

По его словам, 31 января он подписал «60-страничное уведомление о законном подозрении» Туска и других лиц в перевороте. Они «действуют в составе организованной преступной группы <...> с целью изменения конституционного строя Республики Польша» и прекращения деятельности Конституционного и Верховного судов.

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