Суд ЕС обязал Польшу выплатить €320 млн штрафов из-за судебной реформы

Варшава (Фото: Friedemann Kohler / dpa / Global Look Press)

Суд Евросоюза (ЕС) отклонил иск Польши и обязал Варшаву выплатить штраф в размере свыше €320 млн из-за отказа страны в срок привести законодательство страны в соответствие с правилами союза. Пресс-релиз об этом опубликован на сайте суда.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить €320 200 000 в качестве штрафов, наложенных судом», — говорится в документе.

В суде Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов, вынесенных в 2022–2023 годы из-за отказа подчиниться решению суда в установленные сроки.

В апреле 2021 года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши за неисполнение обязательств, добиваясь признания того, что некоторые законодательные изменения, касающиеся организации польской системы правосудия, принятые в декабре 2019 года, нарушают законодательство ЕС.

Трибунал в этом споре обязал Варшаву приостановить применение некоторых положений национального законодательства, оспариваемых Еврокомиссией. Из-за того что Польша не выполнила это предписание, в октябре 2021 года страну обязали выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн. Сумму начали взимать в ноябре того же года, а после проведенных реформ размер штрафа был снижен до €500 тыс. в день.

В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда Польши, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.

В мае 2024 года Европейская комиссия объявила о разрешении спора с Польшей по делу о соблюдении страной законодательства Евросоюза в части реформы национальной судебной системы.

Спор о судебной системе в Польше длился с 2021 года, ее критика стала причиной блокировки выплат финансовой помощи ЕС стране. В июле суд Европейского союза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда страны, утверждая, что она может угрожать беспристрастности и независимости судей. Осенью того же года суд обязал Польшу выплачивать штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет приведена в соответствие с нормами ЕС. В мае размер штрафа вырос до €160 млн.

В ответ на это Варшава приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, но Брюссель счел усилия властей недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства.

В феврале 2024 года Польша представила Евросоюзу план отмены реформы судебной системы, чтобы добиться разблокировки финансовой помощи для восстановления после пандемии коронавируса. Согласно плану, изменения внесли в ключевые польские судебные органы и судебную систему в целом.

«Комиссия пришла к выводу, что Польша удовлетворительно выполнила две «супервехи» по укреплению важных аспектов независимости польской судебной власти», — отметили в Еврокомиссии.