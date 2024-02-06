 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило, что 25% призывников не проходят медкомиссию

Минобороны: 25% призывников не проходят медкомиссию из-за серьезных заболеваний

При врачебном осмотре призывников и кандидатов на службу по контракту у 25% из них медкомиссия выявляет серьезные заболевания, препятствующие зачислению в ряды вооруженных сил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

«Мы с вами говорим об отборе в вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия», — сказал Дацко.

По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается как контрактников, так и призывников.

В России нести военную службу запрещено с близорукостью более 6 диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и другими заболеваниями.

Власти упростили медкомиссии для контрактников
Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении прохождения медкомиссии для желающих добровольно служить по контракту. Ранее медосмотр состоял из освидетельствования военно-врачебной комиссии в военкомате города и обследования в военкомате региона. Теперь добровольцы смогут пройти одноэтапное освидетельствование в государственных медучреждениях.

Солдаты, сержанты и прапорщики должны получить направление от начальника пункта отбора на военную службу по контракту, а офицеры — направление от военкомата муниципального уровня.
«Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов», — говорится в постановление.

В декабре Минобороны отчитывалось, что всего контрактную службу в России проходят более 640 тыс. человек. В том же месяце президент Владимир Путин повысил штатную численность Вооруженных сил до 2,2 млн человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Минобороны призывники комиссия заболевания контрактники
Материалы по теме
Власти упростили медкомиссии для контрактников
Политика
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий
Политика
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Байден рассказал о недавней встрече с умершим 30 лет назад президентом Политика, 04:58
Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN в России «речь пока не идет» Политика, 04:51
Минобороны сообщило, что 25% призывников не проходят медкомиссию Политика, 04:37
Шольц заявил, что конца конфликта на Украине «не видно» Политика, 04:30
«Коммерсантъ» узнал, когда Путин выступит с посланием к парламенту Политика, 04:03
Белый дом заявил, что Байден наложит вето на помощь Израилю без Украины Политика, 03:50
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 03:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
De Telegraaf узнала об возможном отказе кабмина Нидерландов от Facebook Политика, 03:16
Умер сыгравший Николая II британский актер Майкл Джейстон Общество, 02:49
Посол России предостерег Париж от наращивания поставок оружия Украине Политика, 02:46
Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине Политика, 02:08
Министр финансов Германии заявил об обнищании страны Политика, 01:46
Госагентства сообщили, что Россия добивается встречи в Госдепе по Ил-76 Политика, 01:36
ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы Общество, 01:15