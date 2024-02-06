Минобороны сообщило, что 25% призывников не проходят медкомиссию

При врачебном осмотре призывников и кандидатов на службу по контракту у 25% из них медкомиссия выявляет серьезные заболевания, препятствующие зачислению в ряды вооруженных сил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

«Мы с вами говорим об отборе в вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия», — сказал Дацко.

По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается как контрактников, так и призывников.

В России нести военную службу запрещено с близорукостью более 6 диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и другими заболеваниями.

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении прохождения медкомиссии для желающих добровольно служить по контракту. Ранее медосмотр состоял из освидетельствования военно-врачебной комиссии в военкомате города и обследования в военкомате региона. Теперь добровольцы смогут пройти одноэтапное освидетельствование в государственных медучреждениях.



Солдаты, сержанты и прапорщики должны получить направление от начальника пункта отбора на военную службу по контракту, а офицеры — направление от военкомата муниципального уровня.

«Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов», — говорится в постановление.

В декабре Минобороны отчитывалось, что всего контрактную службу в России проходят более 640 тыс. человек. В том же месяце президент Владимир Путин повысил штатную численность Вооруженных сил до 2,2 млн человек.