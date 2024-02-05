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Политика ,  
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Bloomberg узнал, что Кремль обсуждает возможное интервью Путина Карлсону

Bloomberg: Кремль обсуждает возможность интервью Путина журналисту Карлсону
Если интервью Путина Карлсону появится в планах, Кремль об этом сообщит, пообещал Песков. Экс-ведущий Fox News приехал в Москву 1 февраля. В сентябре журналист утверждал, что власти США помешали ему пообщаться с Путиным
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Jason Koerner / Getty Images)

В Кремле обсуждают возможность интервью президента Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией российских властей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Кремлю пока нечего сообщить на эту тему. «Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем», — пообещал он (цитата по ТАСС), отметив, что многие иностранные журналисты приезжают в Россию и продолжают работать в стране, «мы это приветствуем».

Карлсон приехал в Москву 1 февраля, передавал телеграм-канал Mash, это его первый визит в Россию. «Известия» публиковали видео беседы с журналистом, где тот, отвечая на вопрос о возможном интервью с Путиным, сказал: «Посмотрим». Говоря о целях приезда, Карлсон заявил, что хотел посмотреть на Москву, «поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено».

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию
Политика

Экс-ведущий Fox News в сентябре говорил, что хотел бы побеседовать с российским президентом, но правительство США не позволяет это сделать. «Нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» — задавался он вопросом. В американском Госдепе заявили, что понятия не имеют, о чем говорит Карлсон, а в Кремле назвали нецелесообразным интервью Путина западным журналистам, поскольку «общественность одурманена руссконенавистнической пропагандой». В последний раз президент общался с западными журналистами в 2021 году — с Киром Симмонсом из NBC и Хедли Гэмбл из CNBC.

Карлсон при этом критикует помощь Украине со стороны США, а российские государственные телеканалы часто транслируют отрывки из взятых им интервью, отмечает Bloomberg. Журналист негативно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, а однажды даже заявил, что «болеет за Москву», пишет The Guardian.

Журналист придерживается консервативных взглядов и поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, который намерен идти на выборы в этом году. Он долгое время работал на Fox News и был уволен в конце апреля 2023 года. В декабре Карлсон запустил собственный стриминговый сервис, а до этого опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter) интервью с президентом Аргентины Хавьером Милеем и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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