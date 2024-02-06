В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Харьков Life». Глава харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 3:05 мск. В настоящее время тревога также действует в Полтавской и Сумской областях.
Позже Синегубов сообщил, что в результате взрыва была разрушена трехэтажная гостиница в городе Золочев Богодуховского района. По его словам, под завалами, предварительно, находится человек.
Последний раз о взрывах в Харьковской области местные власти сообщали 3 февраля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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