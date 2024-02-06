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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харьковской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Власти призвали жителей города оставаться в укрытиях
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Харьков Life». Глава харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 3:05 мск. В настоящее время тревога также действует в Полтавской и Сумской областях.

Позже Синегубов сообщил, что в результате взрыва была разрушена трехэтажная гостиница в городе Золочев Богодуховского района. По его словам, под завалами, предварительно, находится человек.

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Фото:Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

Последний раз о взрывах в Харьковской области местные власти сообщали 3 февраля.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьковская область взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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