Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в дела США, но хотел бы, чтобы Россия перестала быть «главным демоном» и «пугалкой» для их внутренней политики

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Кремль считает важным, чтобы Россию не использовали в качестве «главного демона» во внутриполитической борьбе в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так представитель Кремля прокомментировал решение сената, который оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. В России не считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела Штатов, добавил он.

«Конечно, для нас главное, чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены», — заявил Песков.

Демократы в палате представителей обвиняли Трампа в превышении полномочий из-за задержки военной помощи Украине, а также в воспрепятствовании расследованию. По мнению обвинителей, глава государства хотел добиться от Киева расследования в отношении компании Burisma и тем самым навредить своему политическому противнику Джо Байдену, сын которого работал в этой компании. Трамп все обвинения отверг.