Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
В Москве восемь автомобилей столкнулись на МКАД Общество, 13:38 Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы Спорт, 13:37 Синоптики сообщили о резком падении атмосферного давления в Москве Общество, 13:35 Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж Общество, 13:32  В какое время можно больше заработать на криптобирже Крипто, 13:27 Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях Политика, 13:17 «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы Финансы, 13:15 СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика Общество, 13:05 Может ли аватар уволить сотрудника: главное о технологиях Pro, 13:00 Курс на беспилотность: шесть уровней автономности машин Индустрия 4.0, 12:57  Кремль перенаправил Минобороны вопрос о гибели российских военных в Сирии Политика, 12:55 Песков назвал материалом для анализа претензии СП к работе министерств Общество, 12:47 Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида Спорт, 12:43 Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте Политика, 12:38
Политика ,  
0 

Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в дела США, но хотел бы, чтобы Россия перестала быть «главным демоном» и «пугалкой» для их внутренней политики
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Кремль считает важным, чтобы Россию не использовали в качестве «главного демона» во внутриполитической борьбе в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так представитель Кремля прокомментировал решение сената, который оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. В России не считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела Штатов, добавил он.

«Конечно, для нас главное, чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены», — заявил Песков.

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Политика

Демократы в палате представителей обвиняли Трампа в превышении полномочий из-за задержки военной помощи Украине, а также в воспрепятствовании расследованию. По мнению обвинителей, глава государства хотел добиться от Киева расследования в отношении компании Burisma и тем самым навредить своему политическому противнику Джо Байдену, сын которого работал в этой компании. Трамп все обвинения отверг.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов
Фотогалерея 

Чтобы отстранить президента от власти, демократам нужно было получить две трети голосов в сенате, большинство в котором принадлежит однопартийцам Трампа. Однако сделать это не удалось, и президента оправдали.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков
Материалы по теме
Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента
Политика
Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом
Политика
Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter