Bloomberg узнал о желании ЕС участия России в обсуждении гарантий Украине
Европейские партнеры Киева потребуют участия России в переговорах по гарантиям безопасности для Украины после завершения дискуссия по этой теме с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Как выяснил Reuters, проект гарантий безопасности от стран «коалиции желающих» предусматривает «связывающие обязательства» с целью восстановления мира на случай «нападения России», говорится в проекте итоговой декларации. Прежде многие обещания в военной сфере были более расплывчатыми, отмечают собеседники агентства. Текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции желающих», который сегодня пройдет в Париже.
«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил ранее президент Владимир Путин.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах