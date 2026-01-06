Bloomberg узнал о желании ЕС участия России в обсуждении гарантий Украине

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Европейские партнеры Киева потребуют участия России в переговорах по гарантиям безопасности для Украины после завершения дискуссия по этой теме с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как выяснил Reuters, проект гарантий безопасности от стран «коалиции желающих» предусматривает «связывающие обязательства» с целью восстановления мира на случай «нападения России», говорится в проекте итоговой декларации. Прежде многие обещания в военной сфере были более расплывчатыми, отмечают собеседники агентства. Текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции желающих», который сегодня пройдет в Париже.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил ранее президент Владимир Путин.

