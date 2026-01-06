 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о желании ЕС участия России в обсуждении гарантий Украине

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Европейские партнеры Киева потребуют участия России в переговорах по гарантиям безопасности для Украины после завершения дискуссия по этой теме с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Как выяснил Reuters, проект гарантий безопасности от стран «коалиции желающих» предусматривает «связывающие обязательства» с целью восстановления мира на случай «нападения России», говорится в проекте итоговой декларации. Прежде многие обещания в военной сфере были более расплывчатыми, отмечают собеседники агентства. Текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров «коалиции желающих», который сегодня пройдет в Париже.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил ранее президент Владимир Путин.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Шипачев первым в истории КХЛ сыграл 1100 матчей Спорт, 17:37
МИД России оценил вступление в должность нового лидера Венесуэлы Политика, 17:28
Матч лидеров КХЛ завершился победой «Металлурга» в овертайме Спорт, 17:27
Эмери предрек своему экс-помощнику успешную работу во главе «Спартака» Спорт, 17:17
Bloomberg узнал о желании ЕС участия России в обсуждении гарантий Украине Политика, 16:58
Польша не увидела смысла в НАТО при нападении США на Гренландию Политика, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Сальдо сообщил о массовой атаке БПЛА на Херсонскую область Политика, 16:40
Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями Политика, 16:32
FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам Спорт, 16:32
Налог на вклады в 2026 году: с какой суммы, сколько и когда уплатить Инвестиции, 16:16
Умер режиссер «Сатанинского танго» Бела Тарр Общество, 16:14
«Газпром» сообщил о резком снижении запасов газа в Европе Экономика, 16:12
Nestle отозвала часть партий детского питания в России из-за токсина Общество, 15:46