США обсудят с партнерами Украины «поддержку в случае нападения»

США поддержат западные силы на Украине в случае нового конфликта с Россией, предусматривает проект, обсуждаемый в Париже. Речь идет об американских разведке и логистике. Участники встречи согласовали шаги для прекращения огня

Стив Виткофф, Джаред Кушнер, и Марк Рютте (справа) на саммите «Коалиции желающих» (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Соединенные Штаты могут принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины, сообщают агентство Bloomberg и издание «Суспiльне» со ссылкой на проект декларации, который американская сторона и «коалиция желающих» должны согласовать по итогам встречи в Париже.

Согласно тексту, с которым ознакомился Bloomberg, в рамках обсуждаемого мирного план США окажут Украине поддержку в случае «будущего нападения со стороны России». «Эти усилия будут координироваться европейскими странами при участии США, включая использование американских ресурсов, таких как разведка и логистика, а также при условии, что США обязуются поддержать эти силы в случае нападения», — говорится в заявлении.

Аналогичные детали чернового варианта коммюнике приводит «Суспiльне». Как добавляет издание, в тексте также говорится, что обеспечивать безопасность Украины союзники планируют «в воздухе, на море и на суше». «Мы подтверждаем, что эти меры по обеспечению безопасности должны быть строго выполнены по просьбе Украины после того, как будет достигнуто надежное прекращение военных действий», — говорится в проекте документа.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники сообщил, что на переговорах в Париже «коалиция желающих», США и Украина «сошлись» на шагах по реализации и обеспечению прекращения огня. Однако, отмечает журналист, пока неясно, примет ли Россия обсуждаемые условия.

«США готовы контролировать линию фактического прекращения огня с помощью таких технологий, как датчики, беспилотники и спутники, и выразили поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы соответствовали некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне», — написал он в Х.

Сегодня в Париже собрались представители более 30 государств, включая президента Украины Владимира Зеленского и переговорщиков американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что гарантии безопасности Украины — необходимый фактор для достижения урегулирования.

Агентство Reuters, которое также ознакомилось с текстом проекта, отмечало, что до недавнего времени европейские союзники уделяли основное внимание обязательствам военной помощи Украине. Однако на встрече в Париже они сосредоточились именно на юридических гарантиях. При этом некоторые собеседники агентства указывали, что возможность «военного ответа», вероятно, вызовет дискуссию во многих европейских странах.

По информации как Bloomberg, так и Reuters, российской стороне передадут проект гарантий безопасности после согласования всех деталей представителями США и Европы. Президент Владимир Путин ранее заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.