Военные США захватили Мадуро
0

Грэм увидел в захвате Мадуро восстановление имиджа США после Афганистана

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Сенатор-республиканец Линдси Грэм счел, что США проявили себя великолепно во время захвата Мадуро. По его мнению, эти действия сгладили негативный фон после вывода войск из Афганистана
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Операция американских войск в Венесуэле убрала «неприятный осадок» после вывода армии из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Мы с позором ушли из Афганистана, побежденные террористами... Это напомнило события во Вьетнаме. За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде», — сказал Грэм.

Сенатор от штата Южная Каролина отметил бойцов и командиров, принимавших участие в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ударах по объектам на территории страны.

Операция США в Венесуэле и суд над Мадуро. Эфир Радио РБК
Радио
Николас&nbsp;Мадуро

Американский президент Дональд Трамп называл выход войск США из Афганистана самым позорным моментом в истории.

США начали вывод военнослужащих из Афганистана весной 2021 года. Действовавший на тот момент президент США Джо Байден объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. Позднее «Талибан» полностью захватил контроль над территорией страны.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Афганистан Линдси Грэм Венесуэла США
