Грэм увидел в захвате Мадуро восстановление имиджа США после Афганистана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм счел, что США проявили себя великолепно во время захвата Мадуро. По его мнению, эти действия сгладили негативный фон после вывода войск из Афганистана

Линдси Грэм (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Операция американских войск в Венесуэле убрала «неприятный осадок» после вывода армии из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Мы с позором ушли из Афганистана, побежденные террористами... Это напомнило события во Вьетнаме. За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде», — сказал Грэм.

Сенатор от штата Южная Каролина отметил бойцов и командиров, принимавших участие в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ударах по объектам на территории страны.

Американский президент Дональд Трамп называл выход войск США из Афганистана самым позорным моментом в истории.

США начали вывод военнослужащих из Афганистана весной 2021 года. Действовавший на тот момент президент США Джо Байден объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. Позднее «Талибан» полностью захватил контроль над территорией страны.