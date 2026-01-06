Грэм увидел в захвате Мадуро восстановление имиджа США после Афганистана
Операция американских войск в Венесуэле убрала «неприятный осадок» после вывода армии из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.
«Мы с позором ушли из Афганистана, побежденные террористами... Это напомнило события во Вьетнаме. За эти несколько дней мы увидели Америку в ее лучшем виде», — сказал Грэм.
Сенатор от штата Южная Каролина отметил бойцов и командиров, принимавших участие в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ударах по объектам на территории страны.
Американский президент Дональд Трамп называл выход войск США из Афганистана самым позорным моментом в истории.
США начали вывод военнослужащих из Афганистана весной 2021 года. Действовавший на тот момент президент США Джо Байден объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. Позднее «Талибан» полностью захватил контроль над территорией страны.
