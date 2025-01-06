О массовом дезертирстве из бригады ВСУ «Анна Киевская» ранее писал Forbes. На Украине заявляли, что еще до прибытия на позиции подразделение оставили 1,7 тыс. человек. Во Франции подтвердили, что дезертировали «десятки» обучаемых

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Министерство обороны Франции подтвердило, что «десятки» проходивших обучение во Франции украинских солдат дезертировали находясь на французской территории, передает AFP.

«Было определенное количество случаев дезертирства, но они остаются крайне незначительными, учитывая количество людей, прошедших подготовку», — сообщил агентству представитель Минобороны.

Вместе с тем он отметил, что у украинских солдат было право выходить за пределы казарм, где они размещались, а во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием.

Ранее о массовом дезертирстве из бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой обучались во Франции, писал Forbes. Как отмечало издание, подразделение должно было насчитывать 5,8 тыс. человек, но начало «распадаться» еще до прибытия на поле боя. По данным Forbes, «Анна Киевская» в конце декабря прибыла под Покровск (Красноармейск), одно из самых сложных направлений для ВСУ, и уже понесла «тяжелые потери».

Главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря утверждал, что из бригады дезертировали 1,7 тыс. бойцов.

В начале декабря Bloomberg со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины сообщил о примерно 96 тыс. дел, возбужденных с 2022 года в связи с самовольным оставлением части. Большинство из них заведены в 2024-м, отмечало агентство. The Financial Times приводила данные о 60 тыс. дел о дезертирстве за январь—октябрь 2024 года, что вдвое больше, чем в 2022–2023-м.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона 2 января признал, что количество случаев самовольного оставления части в ВСУ увеличилось в прошедшем году. «Когда люди устают, [нужно] увеличение ротаций. Увеличение ротаций благодаря чему? Благодаря увеличению резервов. Резервов не так много. Почему? Потому что не все доехало, чтобы укомплектовать резервы», — объяснял глава государства. Вместе с тем, по его словам, с «сентября-октября» таких случаев стало меньше.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.