 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сырский поручил усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская» после дезертирств

Сырский поручил усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская», откуда дезертировали бойцы
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главком ВСУ Александр Сырский поручил нарастить возможности 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сырский проводил ежемесячную встречу с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения», — написал он, комментируя итоги встречи.

На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУ
Политика

Несколькими днями ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й бригады.

«Анна Киевская» была сформирована при помощи французской стороны. Париж обеспечил подразделение техникой, кроме того, бойцы проходили обучение во Франции. Подготовка завершилась в ноябре 2024 года.

Бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из «Анны Киевской» дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он сообщил, что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части. О том, что бригада начала «распадаться» еще до прибытия на поле боя, писал и Forbes.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Сырский ВСУ Украина бригада беспилотники
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Сырский сообщил о приезде на курское направление
Политика
В ВСУ заявили о нехватке ресурсов для борьбы с Россией без помощи Запада
Политика
Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «козырем в переговорах»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ВСУ попытались атаковать дронами вышку связи в Запорожской областиПолитика, 19:07
Помощь тем, кто помогает: как работает новый проект для НКОТренды, 18:59
Сырский поручил усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская» после дезертирствПолитика, 18:52
Шольц назвал ложью заявление депутата бундестага о его поездке в МосквуПолитика, 18:42
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 18:39
В Германии подкинули голову свиньи к дому жертв холокостаПолитика, 18:14
«Сбер» — о рисках ведения бизнеса через личный счет физического лицаОтрасли, 18:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд Серии А в качестве тренераСпорт, 17:58
Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусомОбщество, 17:45
Павел Буре заявил, что хоккей без российских игроков не тотСпорт, 17:38
«Хайят Тахрир аш-Шам» заблюрила Бербок на фото со встречи в ДамаскеПолитика, 17:29
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зонуПолитика, 17:16
WP узнала количество мобилизованных украинцев в 2024 годуПолитика, 16:49