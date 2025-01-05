Сырский поручил усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская» после дезертирств

Александр Сырский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главком ВСУ Александр Сырский поручил нарастить возможности 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сырский проводил ежемесячную встречу с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения», — написал он, комментируя итоги встречи.

Несколькими днями ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й бригады.

«Анна Киевская» была сформирована при помощи французской стороны. Париж обеспечил подразделение техникой, кроме того, бойцы проходили обучение во Франции. Подготовка завершилась в ноябре 2024 года.

Бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из «Анны Киевской» дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он сообщил, что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части. О том, что бригада начала «распадаться» еще до прибытия на поле боя, писал и Forbes.