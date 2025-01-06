Bild узнал, что глава сирийского Минюста приговаривал женщин к казням

Министр юстиции Сирии Шади Аль-Вайси, назначенный на должность в декабре, в 2015 году приговорил как минимум двух женщин к смертной казни за «коррупцию, проституцию и прелюбодеяние», сообщает Bild.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых Аль-Вайси выносит приговор, и женщин казнят выстрелами в голову. Сирийские аналитики из Verify-Sy проверили видео и удостоверились в их подлинности.

The Times также писала, что аль-Вайси в 2015 году попал на кадры казни сирийской женщины, когда зачитывал ей смертный приговор по обвинению в проституции.

Чиновник нового сирийского правительства анонимно заявил Verify-Sy, что произошедшее «соответствовало законам, действовавшим в то время», и что видео отражает этап, страна «оставила позади в связи с нынешними правовыми изменениями». Он также добавил, что все судебные разбирательств того же периода «будут подвергаться тщательному анализу».

Наступление сирийской вооруженной оппозиции началось в конце ноября. В ночь на 8 декабря антиправительственные войска вступили в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Экс-президент и его семья получили убежище в России, а временным премьер-министром Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир. До этого он возглавлял оппозиционное правительство в Идлибе, где власть фактически контролировала группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), ставшая основной силой наступления.

6 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка правительства Сирии должна зависеть от того, как новые власти поступают с правами женщин и меньшинств. Ранее представители пришедшей к власти оппозиции отказались пожать руку Бербок, а местные СМИ заблюрили фотографии с ней.

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