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Прогнозы и планы 2025 ,  
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Politico назвал эпидемию и альянс Трампа с Си «черными лебедями» 2025-го

Сюжет
Прогнозы и планы 2025
Наступивший 2025 год может удивить крупнейшей кибератакой, совместной работой США, России и Китая над мирным соглашением по Украине, масштабной эпидемией, обвалом рынка, полагают опрошенные Politico ученые и эксперты
Фото: Kent J. Edwards / Reuters
Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Американский журнал Politico представил список «черных лебедей» на 2025 год, который подготовили 15 футурологов, ученых, аналитиков внешней политики и других прогнозистов. В перечень «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые еще не начали происходить, но могут начаться, попали тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля насчет иранского ядерного оружия.

«Однажды поздно вечером Путин звонит Трампу по конфиденциальной, защищенной линии связи и сообщает, что у него есть секретная сделка, которая остановит разработку Ираном ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу в разработке ядерного оружия, если Трамп отговорит Израиль от нападения», — руководитель программы центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз.

Согласно его прогнозу, Трамп успешно убеждает израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заручившись обещанием Саудовской Аравии нормализовать отношения с Тель-Авивом, если тот откажется от атак на Иран.

«Черный лебедь» — что это и как к нему подготовиться
Футурология
Фото:Shutterstock

Другими «черными лебедями» эксперты назвали:

  • Крупнейшая кибератака в истории. Значительная часть мировой инфраструктуры на некоторое время будет выведена из строя для получения злоумышленниками выкупа или манипулирования рынками, ожидает основатель и гендиректор Geometric Intelligence, занимающейся машинным обучением, Гэри Маркус.

  • Альянс Дональда Трампа и Си Цзиньпина. «2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется», — отмечает основатель Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь. Она обратила внимание, что с прошлого президентского срока Трампа Китай «умерил свои претензии на превосходство и боролся с экономическими проблемами», но и приоритеты США изменились. Цянь добавила: Трамп и Си «выказывали личное восхищение российским Владимиром Путиным, и могут работать вместе с ним, чтобы сформировать мирное соглашение, приемлемое для трех сильных мира сего.

  • Масштабная эпидемия. Вспышка инфекционного заболевания происходит в сельской местности в США, первоначальные симптомы похожи на грипп: озноб, мигрень, болью в горле. Местные власти относят происходящее к сезонному заболеванию гриппом, но анализы не выявляют ни грипп, ни коронавирус. Впоследствии обнаруживают нулевого человека — человека, вернувшегося из-за границы, где вспышка недиагностированной болезни унесла жизни более ста человек. Власти медлят с введением карантина, отслеживания контактов, обязательного ношения масок, социальной дистанции. В результате ошибок и просчетов вспышка достигает масштабов эпидемии, другие страны закрывают границы для американцев. Тысячи человек умирают, а экономика возвращается в кризисное состояние, прогнозирует доктор медицины, исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения Джордж Бенджамин.

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Экономика
Вид на здание Центрального Банка России

  • Обвал рынка и глобальная паника. Искуственный интеллект (ИИ) в реальном времени анализирует огромный объем рыночной информации, сканирует соцсети на предмет общественных настроений и анализирует рынок на предмет уязвимостей: компании, неустойчивые в финансовом плане или имеющие негативное восприятие в обществе, которые подвержены рыночным потрясениям. Злоумышленники с помощью ИИ провоцируют глобальную панику и проводят сделки «со сверхчеловеческой точностью, заставляя хедж-фонды и остальных следовать их примеру». Администрация Трампа ошеломлена происходящим и не имеет плана контрмер. «Обвал рынка вызвал глобальную панику, по всему миру инвесторы напуганы неопределенностью, а биржи Лондона и Токио подвергаются атакам подражателей. Ходят слухи, что за всем этим стоит крайне левая техногруппировка, нацелившаяся на уничтожение Трампа, используя его самое слабое место — личное богатство», — прогнозирует генеральный директор Future Today Institute и профессор стратегического прогнозирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Эми Уэбб.
  • Свержение Александра Лукашенко. Такого «черного лебедя» назвала бывший зампомощника министра обороны США по России, Украине и Евразии с 2012 по 2015 год Эвелин Фаркас.
  • Решающий прорыв в квантовых вычислениях. «Представьте, что может произойти, если в конце 2025 года в китайском университете Циньхуа будет совершен решающий прорыв в области квантовых вычислений, который превратит их в практическую реальность для государств и крупных фирм. Представьте, что в ходе продолжающейся торговой войны он используется как оружие, лишающее многих средств защиты личных данных американцев», — предложил преподаватель права в Чикагском университете Азиз Хак.
  • Столкновения в США из-за изменения границ штатов. Никто не удивляется, когда вооруженный сепаратист и контр-протестующий убиты полицией, пытавшейся сдержать многолюдный митинг с помощью резиновых пуль в северной части штата Нью-Йорк», — предрекает заведующая кафедрой информационной интеграции в Национальном военном колледже США Эми Залман.

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