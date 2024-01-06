Зеленский заявил о гибели более 10 человек при обстреле Покровска
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о гибели более 10 человек, в том числе и детей, в результате удара по городу Покровск (Красноармейск), который расположен в западной части Донбасса и находится под контролем Киева.
Зеленский возложил ответственность за произошедшее на российскую сторону.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил об обстрелах населенных пунктов региона с украинской стороны. Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватский район. Два мирных жителя погибли, девять получили ранения, сообщил он.
Покровск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.
Днем 6 января Минобороны сообщило, что накануне в районе Красноармейска был нанесен удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк».
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В конце декабря — начале января обстрелы на линии соприкосновения заметно усилились. ВСУ за последние два дня атаковали Донецк, Макеевку в ДНР, Стаханов в ЛНР, вновь пытались атаковать Крым и Белгородскую область. В свою очередь, российские военные заявляли об ударах по позициям украинских войск в районах Орехова, Купянска. В конце декабря Минобороны России сообщило, что с 23 по 29 декабря было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.