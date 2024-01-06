В Харьковской области прогремели взрывы

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В Харьковской области прогремели по меньшей мере два взрыва на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на своего корреспондента.

В свою очередь «Страна.ua» пишет о взрывах непосредственно в Харькове. Это же издание ранее писало о том, что ночью обстрелам подвергся контролируемый украинской армией Купянск.

Позже глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале об «ударах между населенными пунктами». По последним данным, пострадавших нет, добавил он.

Около 10:30 мск воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщений о взрывах в других областях не поступало.

Минобороны России о каких-либо ударах по Украине в субботу не сообщало.

Оборонное ведомство ранее неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



