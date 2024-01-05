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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем

Минобороны: над западной частью Черного моря сбиты пять украинских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Над западной частью акватории Черного моря российские средства ПВО перехватили пять украинских дронов, сообщило Минобороны. Днем над Черным морем была сбита противокорабельная ракета «Нептун»

Вечером 5 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над западной частью акватории Черного моря, сообщает Минобороны.

Это произошло около 20:00. 

Днем 5 января над Черным морем российские средства ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун". В Севастополе трижды за сутки объявляли воздушную тревогу, использовалась дымовая завеса в целях маскировки в районе Севастопольской бухты.

Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона в Черном море
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости


4 января губернатор Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали большим числом ракет, обломки некоторых из них упали в городе, из-за чего потребовалась эвакуация около 100 человек. Он также рассказал об одном пострадавшем.

Материал дополняется.

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Минобороны Черное море беспилотники ПВО
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