Глава ЕК заявила о подготовке «плана Б» по помощи Киеву

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит альтернативные варианты на случай, если страны ЕС не смогут достичь соглашения по выделению помощи Украине. Она не уточнила, какие именно сценарии рассматриваются

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Еврокомиссия готовит альтернативные варианты для оказания помощи Украине на случай, если все страны — члены Евросоюза не достигнут консенсуса по выделению средств из общеевропейского бюджета, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по случай начала председательства Бельгии в Совете ЕС.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения», — сказала она, не приводя подробностей подобных решений.

По словам фон дер Ляйен, перечисленных в конце декабря €1,5 млрд (последний транш из пакета помощи Киеву на прошлый год размером €18 млрд) Украине должно хватить на покрытие расходов в начале 2024-го.Однако, считает она, решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо выразил уверенность, что страны Евросоюза достигнут соглашения по этому вопросу.

Евросоюз в декабре из-за позиции Венгрии не согласовал выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕК есть «план Б» на этот случай, не уточняя деталей. Financial Times писала, что для финансирования Киева могут привлечь внебюджетные источники. Экстренный саммит по этому вопросу ожидается в конце января или начале февраля.

По данным Bloomberg, премьер-Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета в начале 2024 года. В ноябре министр финансов Сергей Марченко предупреждал, что без дальнейшей поддержки со стороны союзников Киеву грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд.

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Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что она лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.