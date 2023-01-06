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В Турции допустили обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы

Представитель Эрдогана допустил обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы
Ситуация на Украине вскоре может обостриться, что ведет к более продолжительному кризису, заявил представитель президента Турции Эрдогана. В связи с этим Анкара продолжит свои усилия по переговорам и обмену пленными, добавил он
Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Ибрагим Калын
Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Калын (Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС)

Конфликт России и Украины может обостриться в ближайшие месяцы, в связи с этим Турция намерена продолжить свои усилия по переговорам и обмену пленными, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в Twitter.

По его мнению, продолжение боевых действий означает больше разрушений и более глубокий и продолжительный кризис, а это «никому не идет на пользу».

«Турция продолжит свои усилия по переговорам, прекращению огня, обмену пленными, ядерной безопасности и экспорту зерна», — написал Калын.

Накануне, 5 января, во время телефонного разговора турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину «одностороннее прекращение боевых действий и справедливое урегулирование разногласий» с Украиной. Он также напомнил российскому коллеге о ранее достигнутых позитивных результатах по урегулированию украинско-российского конфликта — зерновой сделке, масштабном обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Путин в разговоре с Эрдоганом в свою очередь подтвердил открытость России к серьезному диалогу, однако в случае выполнения украинской стороной «известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», передавала пресс-служба Кремля.

Среди условий, о которых ранее говорила российская сторона, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Украина Военная операция на Украине
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