Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В конгрессе США впервые с Гражданской войны не выбрали спикера на 9 раз Политика, 02:28
Губернатор сообщил о гибели шести сахалинцев на спецоперации Политика, 02:18
США выступили против контактов турецких властей с Сирией Политика, 01:32
Байден заявил о «критической точке» конфликта на Украине Политика, 01:12
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Пентагон назвал БМП Bradley для Украины «убийцами танков» Политика, 00:29
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
AP узнали о крупнейшей военной помощи США Украине на почти $3 млрд Политика, 00:08
Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество Политика, 00:02
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 05 янв, 23:47
Пригожин назвал число норвежцев, вступивших в ЧВК Вагнер Политика, 05 янв, 23:22
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 05 янв, 23:00
США и ФРГ согласились передать Украине БПМ и еще одну батарею Patriot Политика, 05 янв, 22:48
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 05 янв, 22:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил о гибели шести сахалинцев на спецоперации

Губернатор Лимаренко сообщил о гибели шести сахалинцев в зоне спецоперации
На спецоперации погибли шестеро сахалинцев — четверо рядовых, ефрейтор и прапорщик. Их родственникам предоставят всю необходимую помощь, пообещал губернатор Лимаренко
Валерий Лимаренко
Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Властям Сахалина стало известно о гибели жителей региона в зоне проведении спецоперации на Украине, заявил в телеграм-канале губернатор Валерий Лимаренко.

Он написал, что речь идет о гибели рядовых Владимира Егорова, Михаила Шутова, Александра Игнатьева, Максима Листова, ефрейтора Валерия Садыкова и прапорщика Михаила Фадеева.

«Мы будем помнить об этих героях, мужественно сражавшихся за нашу Родину, жизнь и безопасность людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Лимаренко.

Около месяца назад, в начале декабря, сахалинский губернатор сообщил о гибели в зоне спецоперации уроженца региона младшего сержанта Андрея Чеснокова, указав, что тот «до конца исполнил свой долг». Лимаренко пообещал оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшего.

В ноябре глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о гибели в бою заместителя командира батальона «Осетия» Виктора Жидаева. «Я знал «Витоса» — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль «Во славу Осетии», — добавил глава региона. По его словам, Жидаев погиб, «прикрывая товарищей».


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Валерий Лимаренко Сахалин погибшие военные
Материалы по теме
Минобороны сообщило об увеличении числа погибших военных в Макеевке до 89
Политика
Губернатор Самарской области приехал в Москву после гибели военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter