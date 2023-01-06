Губернатор сообщил о гибели шести сахалинцев на спецоперации

На спецоперации погибли шестеро сахалинцев — четверо рядовых, ефрейтор и прапорщик. Их родственникам предоставят всю необходимую помощь, пообещал губернатор Лимаренко

Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Властям Сахалина стало известно о гибели жителей региона в зоне проведении спецоперации на Украине, заявил в телеграм-канале губернатор Валерий Лимаренко.

Он написал, что речь идет о гибели рядовых Владимира Егорова, Михаила Шутова, Александра Игнатьева, Максима Листова, ефрейтора Валерия Садыкова и прапорщика Михаила Фадеева.

«Мы будем помнить об этих героях, мужественно сражавшихся за нашу Родину, жизнь и безопасность людей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Лимаренко.

Около месяца назад, в начале декабря, сахалинский губернатор сообщил о гибели в зоне спецоперации уроженца региона младшего сержанта Андрея Чеснокова, указав, что тот «до конца исполнил свой долг». Лимаренко пообещал оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшего.

В ноябре глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о гибели в бою заместителя командира батальона «Осетия» Виктора Жидаева. «Я знал «Витоса» — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль «Во славу Осетии», — добавил глава региона. По его словам, Жидаев погиб, «прикрывая товарищей».



