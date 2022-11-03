Губернатор сообщил о гибели в зоне СВО замкомандира батальона «Осетия»

В зоне проведения спецоперации на Украине в бою погиб заместитель командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев. О прошедших похоронах военного сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«Я знал «Витоса» — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль «Во славу Осетии». Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну», — написал губернатор.

Он добавил, что Жидаев «погиб в бою, прикрывая товарищей». Борьбу «с нацистами» военный называл «личной войной» и «продолжением дела» своего деда, воевавшего в Великой Отечественной войне, отметил Меняйло.

Добровольческие батальоны для участия в спецоперации в Северной Осетии начали формировать в конце марта этого года, следует из объявления в телеграм-канале подразделений. Это была инициатива местного Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Сейчас таких батальона два — «Осетия» и «Алания».