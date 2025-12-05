Какое имущество по иску к Тимуру Иванову изъяли в пользу государства

Суд в Москве почти полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в пользу государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других лиц. Какое имущество изъяли — в материале РБК

Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала изъять у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет по делу о растрате, и связанных с ним лиц в пользу государства имущество на общую сумму на 1,2 млрд рублей. Изъятие не коснется только автомобиля Bentley Continental GT 2004 года, принадлежащего бывшей жене Иванова Светлане Захаровой, которая была соответчицей по иску.

В качестве соответчиков также выступали отец Иванова, его гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Оглашение полного списка изъятого имущество заняло у судьи 47 минут.

Имущество, которое отойдет государству

28 земельных участков в Московской и Тверской областях и Карелии. В частности, изъят дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, Иванов говорил в суде, что он был куплен в кредит под залог квартиры на Поварской.

10 нежилых помещений или долей в них.

Усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо».

Усадьба Софьи Волконской (Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»)

35 автомобилей и мотоциклов, в числе которых Bentley Continental GT 2014 года (был подарен Захаровой первым мужем на рождение сына) и Harley-Davidson XL1200CX Roadster 2017 года.

26 экземпляров раритетного холодного и огнестрельного оружия. В их числе:

охотничье ружье XIX века, изготовленное в Бельгии в XIX

меч XIX века с маркировкой на клинке

швейцарский штык-тесак образца 1878 года

офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года

37 наручных часов марок Breguet, Patek Philippe, Cartier, Franck Muller и других брендов, в том числе именные часы «От Начальника Генерального штаба ВС РФ» и «Полет. Президент России Д. Медведев».

30 представляющих культурную ценность картин, преимущественно портретов и пейзажей. Работы написаны художниками Бутаковым, Дубровиным и неизвестными художниками, а также работа «Храм Василия Блаженного» кисти Никаса Сафронова.

Собор Василия Блаженного - Н. Сафронов (Фото: Никас Сафронов)

Свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

10 печатных изданий мировой классики. В том числе «Фауст» 1899 года, Aphrodite («Афродита») Пьера Луи 1896 года, на французском языке, Casanova, fünf Episoden («Казанова, пять эпизодов»), 1923 года и многое другое.