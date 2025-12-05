 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Какое имущество по иску к Тимуру Иванову изъяли в пользу государства

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Суд в Москве почти полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в пользу государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других лиц. Какое имущество изъяли — в материале РБК
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала изъять у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет по делу о растрате, и связанных с ним лиц в пользу государства имущество на общую сумму на 1,2 млрд рублей. Изъятие не коснется только автомобиля Bentley Continental GT 2004 года, принадлежащего бывшей жене Иванова Светлане Захаровой, которая была соответчицей по иску.

В качестве соответчиков также выступали отец Иванова, его гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин (генеральный директор ООО «Волжский берег»), проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Оглашение полного списка изъятого имущество заняло у судьи 47 минут.

Имущество, которое отойдет государству

28 земельных участков в Московской и Тверской областях и Карелии. В частности, изъят дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, Иванов говорил в суде, что он был куплен в кредит под залог квартиры на Поварской.

10 нежилых помещений или долей в них.

Усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, которой Иванов владел через ООО «Дворянское гнездо».

Усадьба Софьи Волконской
Усадьба Софьи Волконской
(Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»)

35 автомобилей и мотоциклов, в числе которых Bentley Continental GT 2014 года (был подарен Захаровой первым мужем на рождение сына) и Harley-Davidson XL1200CX Roadster 2017 года.

26 экземпляров раритетного холодного и огнестрельного оружия. В их числе:

  • охотничье ружье XIX века, изготовленное в Бельгии в XIX
  • меч XIX века с маркировкой на клинке
  • швейцарский штык-тесак образца 1878 года
  • офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года

37 наручных часов марок Breguet, Patek Philippe, Cartier, Franck Muller и других брендов, в том числе именные часы «От Начальника Генерального штаба ВС РФ» и «Полет. Президент России Д. Медведев».

30 представляющих культурную ценность картин, преимущественно портретов и пейзажей. Работы написаны художниками Бутаковым, Дубровиным и неизвестными художниками, а также работа «Храм Василия Блаженного» кисти Никаса Сафронова.

Собор Василия Блаженного - Н. Сафронов
Собор Василия Блаженного - Н. Сафронов
(Фото: Никас Сафронов)

Свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

10 печатных изданий мировой классики. В том числе «Фауст» 1899 года, Aphrodite («Афродита») Пьера Луи 1896 года, на французском языке, Casanova, fünf Episoden («Казанова, пять эпизодов»), 1923 года и многое другое.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Тимур Иванов суд Имущество
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества Тимура Иванова
Политика
Бывшая жена Иванова просила его не идти в Минобороны «из-за морали»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 22:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 22:01
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье Общество, 22:14
Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 Спорт, 22:07
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Россия прекратила военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу» Политика, 21:54
Какое имущество по иску к Тимуру Иванову изъяли в пользу государства Политика, 21:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Определились сборные, которые сыграют в матче открытия ЧМ-2026 Спорт, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Постпредство при ЕС прокомментировало предложение о конфискации активов Политика, 21:42
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
От Telegram до Roblox: как в России блокировали популярные платформы Технологии и медиа, 21:37
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
«Ахмат» победил «Оренбург» в стартовом матче 18-го тура РПЛ Спорт, 21:10