 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Reuters узнал о попытках экс-сторонников Асада поднять восстание в Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Экс-глава разведки и двоюродный брат Асада конкурируют между собой и тратят миллионы долларов в борьбе за влияние на побережье в Сирии, где стремятся поднять восстание алавитов против новых властей в Дамаске, утверждает Reuters
Рами Махлуф
Рами Махлуф (Фото: AP / ТАСС)

Бывшие сторонники Башара Асада — экс-глава разведки генерал Камиль Хасан и двоюродный брат экс-президента, миллиардер Рами Махлуф направляют миллионы долларов боевикам из числа алавитов в попытке поднять восстание против новых сирийских властей в прибрежных районах республики, пишет Reuters со ссылкой на источники и результаты собственного расследования.

Хасан и Махлуф действуют по отдельности, они и представители других группировок, которые борются за власть, финансируют более 50 тыс. боевиков в надежде завоевать их лояльность, утверждает агентство. По его данным, еще одна цель бывших сторонников Асада — взять под контроль сеть из 14 подземных командных пунктов, построенных на побережье Сирии в конце правления экс-президента, и тайники с оружием.

Как указывает агентство, Хасан «рисует грандиозные планы своего правления прибрежной Сирией», где проживает большая часть алавитского населения страны и которая раньше была опорой Асада. Семья последнего и сама относится к алавитам.

Махлуф, двоюродный брат Асада, оказывал финансовую поддержку экс-президенту во время гражданской войны, но в итоге поссорился с более влиятельными родственниками и оказался под многолетним домашним арестом. Теперь в разговорах и сообщениях он изображает себя «мессианской фигурой, которая вернется к власти после апокалиптической последней битвы», пишет Reuters. Оба не ответили на запрос о комментарии, отмечается в статье.

Как утверждает агентство, новые власти в Дамаске знают о планах Хасана и Махлуфа. Чтобы помешать им, сирийское правительство использует еще одного бывшего сторонника Асада — Халеда аль-Ахмада — друга детства президента Ахмеда аш-Шараа, который в прошлом был лидером военизированного формирования Асада, а потом перешел на другую сторону в разгар гражданской войны. Задача аль-Ахмада — убедить бывших солдат и мирных жителей из числа алавитов в том, что их будущее связано с новой Сирией.

Хасан и Махлуф находятся в ожесточенном конфликте друг с другом, а их надежды заручиться поддержкой России «тают», говорится в материале. По словам источников Reuters, оба покинули Сирию после свержения Асада и сейчас живут в Москве, Маклуф — на отдельном этаже отеля Radisson под усиленной охраной, Хасан в трехэтажной вилле в пригороде российской столицы.

По словам нынешнего губернатора региона Тартус Ахмеда аш-Шами, новый президент Ахмед аш-Шараа во время своего визита в Москву поднял вопрос о Хасане и Махлуфе перед российским правительством. Как сказал аш-Шами, ему неизвестно о каких-либо встречах людей из бывшего окружения Асада с российскими официальными лицами.

Недовольство алавитов новым правительством стало поводом для протестов в ноябре, когда тысячи людей вышли на улицы Хомса и других прибрежных городов. Они требовали большей автономии, освобождения задержанных и возвращения похищенных женщин. Эти акции стали первыми масштабными демонстрациями в Сирии после свержения Асада, пишет агентство. За протестами стояли не Махлуф и Хассан, а священнослужитель, выступающий против обоих и публично призывающий людей к мирным демонстрациям, отмечает Reuters.

Сам бывший президент Башар Асад, как говорят четыре источника Reuters, «в целом смирился с жизнью в Москве». После ухода с поста президента Сирии и отъезда из страны он получил убежище в России. В Кремле в начале декабря отмечали, что не могут поделиться никакой информацией о пребывании Асада в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сирия Башар Асад
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Материалы по теме
Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России
Политика
Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию
Политика
США частично сняли санкции с Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:51
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели Политика, 18:58
«Билайн» запустил защищенный мессенджер eXpress для бизнеса Отрасли, 18:57
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 18:51
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 18:47
Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции Технологии и медиа, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео Политика, 18:39
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне ruAAA Пресс-релиз, 18:36
Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины Политика, 18:36
Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита Политика, 18:35
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft Технологии и медиа, 18:33
Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м Политика, 18:32
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной Политика, 18:28