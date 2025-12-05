Reuters узнал о попытках экс-сторонников Асада поднять восстание в Сирии
Бывшие сторонники Башара Асада — экс-глава разведки генерал Камиль Хасан и двоюродный брат экс-президента, миллиардер Рами Махлуф направляют миллионы долларов боевикам из числа алавитов в попытке поднять восстание против новых сирийских властей в прибрежных районах республики, пишет Reuters со ссылкой на источники и результаты собственного расследования.
Хасан и Махлуф действуют по отдельности, они и представители других группировок, которые борются за власть, финансируют более 50 тыс. боевиков в надежде завоевать их лояльность, утверждает агентство. По его данным, еще одна цель бывших сторонников Асада — взять под контроль сеть из 14 подземных командных пунктов, построенных на побережье Сирии в конце правления экс-президента, и тайники с оружием.
Как указывает агентство, Хасан «рисует грандиозные планы своего правления прибрежной Сирией», где проживает большая часть алавитского населения страны и которая раньше была опорой Асада. Семья последнего и сама относится к алавитам.
Махлуф, двоюродный брат Асада, оказывал финансовую поддержку экс-президенту во время гражданской войны, но в итоге поссорился с более влиятельными родственниками и оказался под многолетним домашним арестом. Теперь в разговорах и сообщениях он изображает себя «мессианской фигурой, которая вернется к власти после апокалиптической последней битвы», пишет Reuters. Оба не ответили на запрос о комментарии, отмечается в статье.
Как утверждает агентство, новые власти в Дамаске знают о планах Хасана и Махлуфа. Чтобы помешать им, сирийское правительство использует еще одного бывшего сторонника Асада — Халеда аль-Ахмада — друга детства президента Ахмеда аш-Шараа, который в прошлом был лидером военизированного формирования Асада, а потом перешел на другую сторону в разгар гражданской войны. Задача аль-Ахмада — убедить бывших солдат и мирных жителей из числа алавитов в том, что их будущее связано с новой Сирией.
Хасан и Махлуф находятся в ожесточенном конфликте друг с другом, а их надежды заручиться поддержкой России «тают», говорится в материале. По словам источников Reuters, оба покинули Сирию после свержения Асада и сейчас живут в Москве, Маклуф — на отдельном этаже отеля Radisson под усиленной охраной, Хасан в трехэтажной вилле в пригороде российской столицы.
По словам нынешнего губернатора региона Тартус Ахмеда аш-Шами, новый президент Ахмед аш-Шараа во время своего визита в Москву поднял вопрос о Хасане и Махлуфе перед российским правительством. Как сказал аш-Шами, ему неизвестно о каких-либо встречах людей из бывшего окружения Асада с российскими официальными лицами.
Недовольство алавитов новым правительством стало поводом для протестов в ноябре, когда тысячи людей вышли на улицы Хомса и других прибрежных городов. Они требовали большей автономии, освобождения задержанных и возвращения похищенных женщин. Эти акции стали первыми масштабными демонстрациями в Сирии после свержения Асада, пишет агентство. За протестами стояли не Махлуф и Хассан, а священнослужитель, выступающий против обоих и публично призывающий людей к мирным демонстрациям, отмечает Reuters.
Сам бывший президент Башар Асад, как говорят четыре источника Reuters, «в целом смирился с жизнью в Москве». После ухода с поста президента Сирии и отъезда из страны он получил убежище в России. В Кремле в начале декабря отмечали, что не могут поделиться никакой информацией о пребывании Асада в стране.
