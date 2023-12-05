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Военная операция на Украине ,  
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Азербайджанская Palladium опровергла производство снарядов для Украины

Азербайджанская Palladium опровергла данные о производстве снарядов для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский военкор Бочкала ранее опубликовал фотографию из цеха с боеприпасами в одной из «стран-партнеров» Украины, на которой была видна символика азербайджанской Palladium. В компании опровергли РБК производство оружия для ВСУ
Роман Бочкала
Роман Бочкала (Фото: bochkala_war / Telegram)

Азербайджанская компания Palladium никогда не занималась производством оружия не только для Украины, но и в принципе таким производством в Азербайджане. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании, комментируя сообщения о поставке боеприпасов ВСУ.

Ранее специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на фотографию украинского военкора Романа Бочкалы, который, анонсируя производство 122-мм боеприпасов в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. На двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой Palladium.

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео,
на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что согласно законодательству Азербайджана, частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. «Palladium имеет тесные деловые и партнерские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте», — заключили в Palladium.

На сайте Palladium говорится, что компания была основана в 2014 году, ее головной офис находится в Баку, а основная деятельность — «поставка готовых решений для гражданского рынка и правоохранительных органов в сфере охраны и безопасности». В частности, компания поставляет: VIP-автомобили, системы пограничной и городской безопасности, системы и решения безопасности нефтепроводов и морских портов и др. Среди зарубежных партнеров Palladium называются ОАЭ, Грузия, Чехия и Германия.

Также в группу компаний Palladium входит «Palladium Defense and Security Solutions», которая «поставляет военную технику и разрабатывает проекты для государственных военных и правоохранительных органов». Среди партнеров на сайте компании в том числе указаны «Рособоронэкспорт», концерн «Калашников» и «Укроборонпром».

Ekathimerini узнала о планах США закупить у Греции боеприпасы для Украины
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Reuters

Азербайджан после начала российской спецоперации на Украине неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала конфликта заявил о готовности президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию. Тогда Зеленский назвал Алиева «добрым другом Украины» и сообщил, что рассказал ему о нехватке нефти и нефтепродуктов.

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О поставке Украине азербайджанских боеприпасов ранее не сообщалось. При этом о нехватке снарядов у ВСУ регулярно заявляют как украинские, так и западные политики. В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил об «историческом решении» — поставке 1 млн 155-мм снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. Однако в октябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз отстает от планов по поставке Украине, в настоящее время они выполнены лишь на 30%. США на этом фоне призвали ЕС «активизировать свои усилия», писало агентство.

Москва неоднократно осуждала поставки военной помощи с Запада на Украину и заявляла, что они неспособны повлиять на успех спецоперации, однако будут способствовать затягиванию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что страны Запада обладают ограниченными возможностями по выпуску боеприпасов и организация этого процесса требует значительных материальных и временных затрат.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Азербайджан производство оружия Украина Военная операция на Украине
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