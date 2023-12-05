Израиль расследует спекуляции на рынке ценных бумаг перед атакой ХАМАС

Американские исследователи опубликовали статью, в которой сообщили о всплеске коротких продаж израильскими биржевыми фондами за несколько дней до атаки ХАМАС. Израильская биржа пообещала провести расследование

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Израильские власти расследуют данные американских профессоров права Роберта Джексона-младшего из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттса из Колумбийского университета о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС атаковать Израиль 7 октября и заработали на падении рынка миллионы долларов, пишет The Guardian.

Джексон-младший и Миттса 4 декабря опубликовали научную статью под названием «Торговля на терроре?», в которой, в частности, сообщили о всплеске коротких продаж израильскими биржевыми фондами (ETF) за несколько дней до атаки ХАМАС 7 октября. «Короткие продажи («шорты». — РБК) тогда намного превысили короткие продажи, которые имели место во время многих других периодов кризиса, включая рецессию после финансового кризиса, войну между Израилем и сектором Газа в 2014 году и пандемию COVID-19», — говорится в исследовании.

В статье в пример приводят неназванную израильскую компанию, заработавшую «миллионы долларов». По данным ученых, компания с 14 сентября по 5 октября продала без покрытия 4,43 млн новых акций Leumi (крупнейшего банка страны), торгуемых на TASE (биржа Тель-Авива). Цена акций Leumi упала почти на 9% спустя сутки после нападения боевиков.

«Хотя мы не видим совокупного увеличения продаж израильских компаний на американских биржах, мы отмечаем резкий и необычный рост, непосредственно перед атаками [ХАМАС], в торговле рискованными краткосрочными опционами на эти компании, срок действия которых истекает сразу после атак», — говорится в исследовании.

Как поясняет The Guardian, «шортеры» (short-sellers) делают ставки на акции, цена которых, как они ожидают, упадет. Они платят комиссию за то, чтобы одолжить акции компании, а затем продают их в надежде выкупить их по более низкой цене и получить прибыль.

После публикации Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) заявило, что ему известно об этом вопросе и что он «расследуется всеми заинтересованными сторонами», пишет The Guardian.

Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман рассказал РБК, что «шорты» на Тель-Авивской фондовой бирже, открытые через израильские банки 5 октября, скорее всего, повлекут расследования ISA и «Шабака» — службы внутренней безопасности Израиля.

«Потому что через это расследование можно будет понять, кто знал об этом теракте. Расследованием может заняться и ЦРУ, поскольку речь идет о международном терроризме», — добавил Ойгман.

Он отметил, что инсайдерская торговля — это уголовное преступление, которое может предусматривать до пяти лет лишения свободы. Однако тот факт, что бенефициары этих сделок знали, но не сообщили про теракт, может расцениваться как нарушения, связанные с госбезопасностью, указал эксперт. «Но это, скорее всего, будет очень сложно доказать. Если будет понятно, что и трейдеры знали о причинах этих операций, то и им может грозить наказание на очень большие сроки, до 20 лет при строгой трактовке», — сказал он.

Говоря о тех, кто мог проводит такие сделки, Ойгман заявил, что операции скорее всего проводили через платформу Leumi, а не сам банк. «На израильской бирже совершенно несложно дойти до конечных бенефициаров сделок. Например, был случай израильского миллиардера Нохи Данкнера, которого обвинили в инсайдерской торговле акциями компании под его владением после показаний дилера, проводившего эти сделки. И он (Данкнер. — РБК) сидел в тюрьме после этого больше года», — уточнил эксперт.