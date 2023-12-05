Лидер большинства в сенате анонсировал голосование по помощи Украине

Чак Шумер также сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи 5 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей, пишет The Hill.

«Я призываю каждого сенатора подумать, где мы находимся в данный исторический момент. Американская национальная безопасность находится под угрозой во всем мире — в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. [Дополнительное финансирование] может определить траекторию демократии на годы вперед», — отметил он.

Шумер также заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи во вторник, 5 декабря.

Телеканал NBC News сообщил о провале переговоров в сенате об ужесточении миграционной политики, в том числе условий получения убежища, что ставит под угрозу выделение дополнительной помощи Украине и Израилю.

Республиканцы пригрозили, что проголосуют против рассмотрения законопроекта о дополнительном финансировании, если в него не будет включен вопрос о защите границы.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и предлагает сенату согласиться с этим. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами. Лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер обещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США.

Накануне директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письма в палату представителей и сенат, в которых предупредила, что у США до конца этого года закончатся деньги для Украины, если конгресс не одобрит выделение дополнительных средств. По ее словам, отказ «поставит Киев на колени на поле боя» и повысит вероятность победы России.

Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон использовал уже 97% от объема финансирования. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заметил, что Соединенные Штаты не смогут продолжать поставлять оружие Киеву, если конгресс не выделит деньги.

Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.