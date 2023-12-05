 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лидер большинства в сенате анонсировал голосование по помощи Украине

Лидер большинства в сенате Шумер пригласил Зеленского выступить по видеосвязи
Сюжет
Военная операция на Украине
Чак Шумер также сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи 5 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей, пишет The Hill.

«Я призываю каждого сенатора подумать, где мы находимся в данный исторический момент. Американская национальная безопасность находится под угрозой во всем мире — в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. [Дополнительное финансирование] может определить траекторию демократии на годы вперед», — отметил он.

Шумер также заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи во вторник, 5 декабря.

Telegraph узнал о попытке Германии сократить помощь Украине через фонд ЕС
Политика
Фото:Reuters

Телеканал NBC News сообщил о провале переговоров в сенате об ужесточении миграционной политики, в том числе условий получения убежища, что ставит под угрозу выделение дополнительной помощи Украине и Израилю.

Республиканцы пригрозили, что проголосуют против рассмотрения законопроекта о дополнительном финансировании, если в него не будет включен вопрос о защите границы.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и предлагает сенату согласиться с этим. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами. Лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер обещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

Накануне директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письма в палату представителей и сенат, в которых предупредила, что у США до конца этого года закончатся деньги для Украины, если конгресс не одобрит выделение дополнительных средств. По ее словам, отказ «поставит Киев на колени на поле боя» и повысит вероятность победы России.

Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон использовал уже 97% от объема финансирования. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заметил, что Соединенные Штаты не смогут продолжать поставлять оружие Киеву, если конгресс не выделит деньги.

Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сенат США голосование военная помощь Украина
Материалы по теме
Медведев заявил о выгоде США от помощи Украине
Политика
Reuters узнал о получении штатами США миллиардов долларов за помощь Киеву
Политика
The Economist сообщил об угрозе переноса помощи Киеву до выборов в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 04 дек, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 04 дек, 17:17
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Лидер большинства в сенате анонсировал голосование по помощи Украине Политика, 04:05
Rockstar Games показала трейлер новой GTA Технологии и медиа, 03:55
Как изменения климата влияют на бизнес РБК и ДПиООС, 03:48
На Крымском мосту перекрыли движение машин Общество, 03:37
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Почти половине россиян пришлось в этом году переболеть «на ногах» Общество, 03:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет» Политика, 02:58
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство Политика, 02:38
Роскомнадзор начал создавать реестр хостинг-провайдеров Технологии и медиа, 02:35
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Захарова рассказала, кого Лавров попросил на ОБСЕ «оставить его в покое» Политика, 01:55
Украинцы отдали победу на гипотетических выборах «Партии Залужного» Политика, 01:39