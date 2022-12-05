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Bloomberg узнал о планах ФРГ купить сверхзвуковые истребители за €10 млрд

Bloomberg: ФРГ выделила €10 млрд на покупку 35 истребителей F-35A до 2029 года
Германия в 2026-2029 годах получит 35 истребителей пятого поколения, которые способны развивать скорость до 1,6 Маха при полном нагрузке вооружением и топливом. В рамках сделки Берлин потратил десятую часть спецфонда для обороны
F-35A Lighting
F-35A Lighting (Фото: Michael Heiman / Getty Images)

Власти Германии выделили €10 млрд ($10,5 млрд) на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, также предусмотрена закупка ракет класса «воздух-земля» и наземная инфраструктура. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на правительственный документ.

Поставки истребителей запланированы на 2026-2029 годы, средства поступят из специального фонда для финансирования обороны республики в €100 млрд.

Истребители F-35A Lightning II — сверхзвуковые истребители большой дальности пятого поколения, разработанные американской компанией Lockheed Martin (среди прочего, она же выпускает РСЗО HIMARS). Он способен нести более 8 т вооружений и развивать при полной нагрузке оружием и топливом скорость в 1,6 Маха. Истребители может оборудованы датчиками, позволяющими создавать единую интегрированную картину поля боя и обмениваться оперативной информацией с наземными, морскими и воздушными средствами.

Самолеты серии F-35 разрабатывается и производится международной группой союзников США и лидеров аэрокосмической отрасли, управление программой осуществляет Пентагон. Международных партнеров программы восемь: США, Великобритания, Дания, Норвегия, Канада, Италия, Нидерланды и Австралия. Кроме того, самолеты закупают еще шесть стран: Израиль, Япония, Южная Корея, Польша, Бельгия и Сингапур. Lockheed Martin выступает генеральным подрядчиком в глобальной цепочке поставок.

В конце февраля, после ввода российских войск на Украину, немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал увеличить ежегодные траты Германии на оборону до 2% от ВВП. Он подчеркнул, что в вопросе обеспечения безопасности в рамках НАТО республика выполняет свои обязательства без «если» и «но». По оценке альянса, в этом году Германия потратила на оборону 1,44% ВПП.

Ранее с критикой в адрес Берлина выступал экс-президент США Дональд Трамп. «Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Должны платить 2% ВВП сейчас же, а не к 2025 году», — сказал он в апреле 2018 года.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия истребители Lockheed Martin США
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