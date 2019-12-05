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Сбербанк переведет сервисы Москвы на свою ИТ-инфраструктуру
Сбербанк решил поделиться своей технологией разработки сервисов с мэрией Москвы, чтобы ускорить и удешевить процесс создания услуг для москвичей. Если тестирование пройдет успешно, то стороны заключат коммерческое соглашение
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ноябре Сбербанк вместе со структурой Москвы зарегистрировал компанию ООО «Цифровые платформенные решения»: 50,1% принадлежит «дочке» банка — ООО «Цифровые активы», остальные 49,9% — у городского АО «Электронная Москва». Возглавляет компанию бывший замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Бородин, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Цифровые платформенные решения» — это платформа, на которой будут реализованы разного рода сервисы, ориентированные как на жителей и бизнес, так и на чиновников для автоматизации их деятельности, сообщили РБК в ДИТ. О каких именно сервисах идет речь и другие подробности проекта в департаменте не раскрыли. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу подтвердил создание предприятия, но от детальных комментариев отказался.

Как пояснил РБК источник, близкий к проекту, речь идет об использовании Москвой ИT-платформы Сбербанка как для уже существующих городских сервисов, так и для новых. «Есть сайт Mos.ru (официальный сайт мэра Москвы. — РБК), на котором под единой вывеской собрано очень много разных сервисов (оплата парковок, платежи за ЖКХ, запись на прием к врачу, электронный дневник школьника и т.д. — РБК). Все эти сервисы потенциально могут быть перенесены на эту платформу», — приводит пример источник.

Сейчас эти сервисы создаются с помощью разных программ, не связанных между собой, продолжает он: «Как правило, данные одной услуги нужны для того, чтобы использовать их в других сервисах. В итоге между всеми этими программами делаются взаимосвязи. Чем сервисов больше, тем больше взаимосвязей, и растут они в геометрической прогрессии, поэтому стоимость разработки каждого нового сервиса все время растет». ИТ-платформа Сбербанка позволит собрать все эти сервисы в едином пространстве разработки, в результате процесс создания новых сервисов и их интеграция со старыми будут в разы дешевле и удобнее, и мэрия Москвы сможет предоставлять пользователям новые сервисы быстрее, чем раньше, объяснил собеседник РБК.

Технологии и медиа
Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Для Сбербанка это первый опыт предоставления своей ИТ-платформы в качестве технологии сторонним организациям. Сейчас проект находится в стадии тестирования, которое должно завершиться до конца текущего года. В случае успешного тестирования банк планирует оказывать эту услугу на коммерческой основе, говорит источник.

ИT-платформа Сбербанка

ИТ-платформа Сбербанка представляет собой единую систему разработки, которая позволяет программистам быстро и просто с помощью существующих на платформе инструментов разрабатывать на ней новые программы и интегрировать их между собой. Сейчас Сбербанк переносит на нее свои банковские сервисы и создает новые. По словам главы банка Германа Грефа, 2023 год должен стать завершающим по переносу сервисов на платформу, при этом 80% из них будет перенесено в 2022 году.

Сбербанк уже сейчас продает на внешний рынок услуги своей облачной платформы SberCloud. С 12 декабря сторонним компаниям станет доступен суперкомпьютер Christofari, о создании которого банк объявил в ноябре.

Москва приняла решение сотрудничать именно со Сбербанком, потому что в России всего несколько контрагентов обладают платформами необходимой мощности, и банк — один из них. «Достаточно много средств банк проинвестировал в создание и перевод банковских сервисов на эту платформу, — поясняет собеседник РБК. — Это мейнстрим, не только российский, но и мировой — использование различных платформ для стандартизации сервисов и ускорения разработки».

Для Сбербанка это логичный шаг, так как это еще один способ коммерциализации его сервисов, отмечает Сергей Вихарев, директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ. «Успешные внутренние разработки на внешний рынок обычно предоставляют российские интернет-гиганты. Многие из них сталкивались с проблемой, когда разработка внутри компании функционировала лучше, чем вовне. Опыт этих компаний показывает, что преодолеть этот этап можно, но это отдельная часть работы, так как некоторые проблемы сервиса могут проявиться только при его использовании сторонней компанией», — добавил он.

Стоимость предоставления услуги зависит от масштабов проекта, продолжает Вихарев: «Лицензии на такие решения могут стоить несколько десятков миллионов рублей в год, это может зависеть от числа пользователей или используемых вычислительных процессоров».

Авторы: Евгения Кузнецова, Евгения Чернышова
При участии: Надежда Федорова
Теги: Департамент информационных технологий, сбербанк, платформа
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