Согласовывавший митинги против полигона «Ядрово» мэр ушел в отставку

Мэр Волоколамска Петр Лазарев ушел в отставку. В последний год его руководства городом разгорелся скандал вокруг полигона «Ядрово», который требовали закрыть местные жители

Петр Лазарев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев написал заявление об отставке. Об этом он сообщил РБК. Он уточнил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

Петр Лазарев был избран главой Волоколамска в 2016 году. Именно во время его руководства в городе произошел скандал, связанный с загрязнением воздуха близлежащим полигоном твердых отходов «Ядрово». Жители города с февраля жаловались на плохой запах, в воздухе были превышены​ допустимые концентрации сероводорода и хлора.

В марте в больницу с отравлением попали 50 детей, во всем Волоколамском районе был введен режим ЧС. Жители города неоднократно выходили на митинги, требуя отставки главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Когда Гаврилов вместе с главой Подмосковья Андреем Воробьевым приехали на митинг горожан у больницы, их закидали снежками.

​На фоне продолжавшихся митингов против Лазарева было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, 13 апреля в его доме проходили обыски. В разговоре с РБК мэр говорил, что связывает обыски «с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства» в связи с полигоном «Ядрово». Сын мэра Павел Лазарев связывал возбуждение уголовного дела с согласованием митингов против полигона.