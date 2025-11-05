 Перейти к основному контенту
0

Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине

Иностранцы, заключившие контракт на службу в российской армии во время военной операции, смогут подать заявку на получение гражданства на основании приказа об увольнении или решения комиссии о негодности
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Иностранцы и лица без гражданства смогут подать заявление на получение российского гражданства на основании выписки из приказа об увольнении из армии России или решения комиссии о том, что заявитель признан негодным при поступлении на службу по контракту.

Это следует из опубликованного 5 ноября указа президента России Владимира Путина, который устанавливает временный порядок приема в гражданство и выдачи вида на жительство участникам военной операции на Украине. Документ вступает в силу со дня опубликования. Согласно ему перечисленные требования не распространяются на граждан Белоруссии. 

Подать заявление на получение российского гражданства могут дееспособные мужчины от 18 до 65 лет из числа иностранцев или лиц без гражданства, которые:

  • заключили контракт на службу в российской армии на срок не менее одного года после 24 февраля 2022 года;
  • заключили контракт до этой даты, но проходившие службу в период проведения военной операции;
  • уволенные из армии после 24 февраля по возрасту, истечению срока службы или по состоянию здоровья. 

Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства
Политика
Дмитрий Кисиев

Заявку на прием в гражданство России могут подать также супруги и дети таких военнослужащих, в том числе погибших. Они должны предоставить контракт или его заверенную копию и справку о прохождении военным службы в период проведения спецоперации.

Кроме того, на основании прохождения военной службы по контракту не менее одного года или признания негодным для службы иностранцы и лица без гражданства могут обратиться за видом на жительство в России. Это смогут сделать также супруги, родители и дети таких участников боевых действий, в том числе погибших. 

В январе прошлого года Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракт на службу в российской армии до окончания военной операции на Украине, могут подавать заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке.

Им не нужно сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. На них также не распространяется требование о постоянном проживании в России на основании вида на жительство в течение пяти лет.

