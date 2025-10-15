Верховный суд отказал Кисиеву в оспаривании нормы о лишении гражданства

Верховный суд отклонил иск политтехнолога Дмитрия Кисиева об оспаривании нормы о лишении гражданства. Ранее ему прислали уведомление о лишении российского гражданства, которое крымчанин получил в 2014 году

Дмитрий Кисиев (Фото: kisievdt / Telegram)

Верховный суд в среду отказал в удовлетворении иска политтехнолога Дмитрия Кисиева, оспаривавшего одну из норм порядка прекращения российского гражданства.

Рассмотрение дела проходило под председательством судьи Олега Нефедова из Судебной коллегии по административным делам Верховного суда.

Иск касался пункта 118 положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного указом президента № 889 17 ноября 2023 года. Согласно этому пункту, орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации, может принять решение о прекращении гражданства лица, если МВД направлена копия приговора суда или заключение о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности. При этом, если такое заключение оспаривалось в суде, прекращение гражданства возможно только после вступления в законную силу решения суда, которое признает заключение законным и обоснованным.

Кисиев просил признать норму недействующей или придать ей толкование, а также определить, какой орган (региональный, муниципальный или районный) принимает решение о лишении гражданства.

Представитель Кисиева Константин Елькин на заседании заявил о правовой неопределенности пункта 118 положения. По его словам, на сегодняшний момент у Кисиева нет на руках документа решения о лишении гражданства и он не знает, какой именно орган принял такое решение. По словам Елькина, при обращении в министерства и ведомства, требуется указание этой информации. Паспорт Кисиева на сегодняшний момент не аннулирован, на Госуслугах является действующим.

Представитель МВД России, выступивший на заседании, заявил, что решения о лишении гражданства принимаются территориальным органом МВД на региональном уровне. В целях обеспечения соблюдения прав и для удобства граждан, лицо может обратиться в соответствующий орган по месту жительства, пребывания или фактического проживания, сказал представитель министерства. Он не увидел противоречия в оспариваемом пункте.

На уточнение судьи, представитель МВД ответил, что уведомление лицу о лишении гражданства направляется уже по факту, а решение принимается органом МВД без участия гражданина.

Дмитрий Кисиев — бывший руководитель штаба Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года. Он родился в июне 1994 года в крымском городе Джанкой и получил украинское гражданство по рождению. В 2014 году на основании вхождения республики Крым в состав России, Кисиев получил российское гражданство. В июле этого года он сообщил, что получил заключение ФСБ о прекращении российского гражданства за совершение «действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность в обществе», которые создают «угрозу национальной безопасности».

В августе бывший глава штаба Надеждина подал административный иск в Верховный суд, требуя признать недействующим пункт 118 Положения.

В начале октября Кисиев сообщил, что по месту его жительства, где он арендует жилье, пришли «сотрудники в масках», которые доставили его в отдел МВД. В отделе ему вручили уведомление с требованием покинуть территорию России в течение трех дней. Политтехнолог заявляет, что за все время он не видел документ о лишении его гражданства, а основания связаны с государственной тайной.

Кисиев также оспорил лишение гражданства в Мосгорсуде. Рассмотрение дела назначено на 24 октября и пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью.