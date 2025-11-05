Путин назначил врио губернатора Тверской области

Врио губернатора Тверской области стал замруководителя ФАС Виталий Королев. О том, что его кандидатура рассматривается на этот пост, сообщали источники РБК. Должность главы региона оставалась вакантной с конца сентября

Виталий Королев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

О том, что Королев является одним из кандидатов на этот пост, сообщали источники РБК.

Путин предложил Королеву возглавить область на встрече в Кремле, которая прошла накануне, 4 ноября. «Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов — непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», — сказал он, посоветовав опираться на людей, которые знают регион и считают его своей малой родиной.

Королев в ответ заявил, что основными приоритетами на новой должности для него станут повышение качества жизни людей и поддержка семей участников военной операции.

Video

Должность губернатора Тверской области оставалась вакантной с 29 сентября. Тогда Игорь Руденя, руководивший регионом с 2016 года, стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. В конце октября в Кремле сообщали, что Путин и администрация президента «пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона».

Королеву 45 лет, он родился в Красноярске в 1980 году. Он окончил Красноярский государственный аграрный университет и магистратуру МГИМО, является кандидатом экономических наук. В начале 2000-х работал в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго», в ФАС он пришел в 2005 году и десять лет спустя стал замглавы ведомства. В ноябре 2024 года Королев был назначен главой кафедры антимонопольного регулирования МГИМО.