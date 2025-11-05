 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин назначил врио губернатора Тверской области

Врио губернатора Тверской области стал замруководителя ФАС Виталий Королев. О том, что его кандидатура рассматривается на этот пост, сообщали источники РБК. Должность главы региона оставалась вакантной с конца сентября
Виталий Королев
Виталий Королев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

О том, что Королев является одним из кандидатов на этот пост, сообщали источники РБК.

Путин предложил Королеву возглавить область на встрече в Кремле, которая прошла накануне, 4 ноября. «Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов — непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», — сказал он, посоветовав опираться на людей, которые знают регион и считают его своей малой родиной.

Замглавы ФАС и чиновник кабмина стали кандидатами в тверские губернаторы
Политика
Виталий Королев

Королев в ответ заявил, что основными приоритетами на новой должности для него станут повышение качества жизни людей и поддержка семей участников военной операции.

Путин назначил врио губернатора Тверской области
Video

Должность губернатора Тверской области оставалась вакантной с 29 сентября. Тогда Игорь Руденя, руководивший регионом с 2016 года, стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. В конце октября в Кремле сообщали, что Путин и администрация президента «пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона».

Королеву 45 лет, он родился в Красноярске в 1980 году. Он окончил Красноярский государственный аграрный университет и магистратуру МГИМО, является кандидатом экономических наук. В начале 2000-х работал в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго», в ФАС он пришел в 2005 году и десять лет спустя стал замглавы ведомства. В ноябре 2024 года Королев был назначен главой кафедры антимонопольного регулирования МГИМО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тверская область отставки и назначения Владимир Путин Виталий Королев ФАС
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Владимир Путин назначил полпредом на Северо-Западе Игоря Руденю
Политика
Власти обсудили кандидатов в полпреды после ухода Гуцана в Генпрокуратуру
Политика
Полпред президента стал кандидатом в генпрокуроры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шаговПодписка на РБК, 09:43
Путин подписал указ о назначении врио главы Тверской области Политика, 09:40
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Хабенский объяснил, откуда берутся высокие цены на билеты в театры Общество, 09:31
Побеждающий на выборах мэра Нью-Йорка социалист обратился к Трампу Политика, 09:29
Россиянам рассказали, когда состоится главное суперлуние года Общество, 09:24
Глупцы на Олимпе. Почему компании меньше платят сотрудникам с высоким IQ Образование, 09:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ Спорт, 09:20
В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды Общество, 09:15
Технологии по цене от 0 рублей: ка бизнесу просто решить свои задачиПодписка на РБК, 09:10
Путин назначил врио губернатора Тверской области Политика, 09:08
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Самые частые нарушения на таможне: за что наказывают бизнесПодписка на РБК, 09:01
На Солнце за час произошли две мощные вспышки Общество, 08:58