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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе и Херсоне прогремели взрывы

В Одессе и Херсоне прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе звучат взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспiльне». В Одесской области объявили воздушную тревогу.

Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. «Не игнорируйте воздушную тревогу и пребывайте в безопасных местах до отбоя. Работу ПВО не снимать», — написал он.

Также взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

Материал дополняется.

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