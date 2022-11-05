Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

В Курской области обстреляли село Гуево, расположенное в приграничном Суджанском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, «обошлось без потерь». «Повреждения получили дома и хозпостройки в четырех домовладениях. В одном из домов осколки прошили стены насквозь. Повреждена линия электроснабжения. Ремонтные бригады уже выехали на место. Хочу еще раз поблагодарить их за оперативность», — написал он в своем телеграм-канале.

Это не первый раз за неделю, когда власти сообщают об обстреле села Гуево со стороны Украины. Так, 2 ноября Старовойт сообщил, что в результате обстрела пострадали пять человек, в том числе трое детей.

С 20 октября в Курской области действует средний уровень реагирования, что дает главе региона право усилить охрану общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов. Кроме того, губернатор получает полномочия по отселению жителей из небезопасных районов, введению особого режима въезда и выезда и т.п.