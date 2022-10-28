Столтенберг выразил уверенность в поддержке Киева США и после выборов

США продолжат поддерживать Киев и в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, считает Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

В случае победы республиканцев, некоторые из которых говорили о возможном сокращении помощи Украине, на промежуточных выборах в конгресс США Вашингтон все равно продолжит оказывать поддержку Киеву, в том числе потому, что это будет сигналом Китаю, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

По его словам, победа России в конфликте на Украине «была бы плоха для всех нас в Европе и Северной Америке, во всем НАТО, потому что это пошлет сигнал авторитарным лидерам — не только Путину, но и Китаю, — что с помощью грубой военной силы они могут достичь своих целей».

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