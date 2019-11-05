В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко

Заместителем председателя верхней палаты будет назначен глава комитета по бюджету Николай Журавлев. Он займет место умершего в начале октября Евгения Бушмина

Николай Журавлев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В ближайшее время зампредседателя Совета Федерации будет назначен сенатор от Костромской области Николай Журавлев, рассказали два источника РБК в аппарате палаты. Сейчас он возглавляет комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Вопрос о его назначении может быть внесен в повестку завтрашнего пленарного заседания, говорят источники РБК. Сенаторы будут голосовать за его назначение. Журавлев не ответил на звонки РБК.

Журавлев — компромиссный вариант, пояснил РБК один из собеседников в Совфеде. «Обсуждались кандидатуры и главы комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, и главы экономического комитета Андрея Кутепова, — рассказал он. — Но остановились на Журавлеве, он не раздражает ни Кремль, ни руководство палаты».

В качестве заместителя Валентины Матвиенко Журавлев будет курировать направления экономики и бюджета. До него этот пост занимал Евгений Бушмин. В начале октября 61-летний сенатор скончался после продолжительной болезни, он был похоронен на Троекуровском кладбище.

Журавлев родился в Москве, ему 43 года. До того, как прийти в политику, он работал в банковской сфере и занимал должность председателя правления акционерного общества «Совкомбанк». Затем был избран депутатом Костромской областной думы. В Совфеде Журавлев работает с 2011 года. Главой комитета по бюджету и финансовым рынкам он стал совсем недавно - 23 сентября. Исполняющей обязанности главы комитета после его назначения будет замглавы комитета Елена Перминова.