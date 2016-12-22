ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,89 EUR Нал. 76,03 74,90 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6456,00 +44,38 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана
Лента новостей
Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 11:51, РБК и Экспострой на Нахимовском В Италии 13 человек и мэра Фускальдо арестовали по делу о коррупции 11:40, Общество США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана 11:26, Политика Китай потребовал соблюдения своих прав из-за санкций США против Ирана 11:05, Политика Предсмертное письмо Бодлера ушло с молотка за €234 тыс. 10:47, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 10:44, РБК и Philips Цены на нефть упали на фоне введения санкций США против Ирана 10:32, Экономика Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США 10:08, Политика Президент Ирана пообещал «прорвать» санкции США 09:47, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 09:42, РБК и Volkswagen Медведев вспомнил китайскую мудрость на выступлении о торговле с КНР 09:18, Экономика Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону 08:51, Политика Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 08:41, РБК и Мир Медведев признал санкции и протекционизм новой реальностью экономики мира 08:31, Экономика В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air 08:00, Общество Посол Южной Кореи рассказал о возможной дате визита Ким Чен Ына в Россию 07:27, Политика Совет директоров Rusal назначил Никитина гендиректором компании 06:33, Бизнес Rusal объявил о решении сменить юридический адрес с Джерси на Россию 06:26, Бизнес 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 05:42, РБК и Cordiant Восемь человек погибли при взрывах в Багдаде 05:41, Общество В правительстве решили создать новую систему расчетов с КНР из-за санкций 04:56, Финансы Сыновья Хашкаджи призвали вернуть тело отца для похорон в Медине 04:26, Политика Rusal сообщил о росте чистой прибыли на 98,1% за девять месяцев 04:10, Бизнес В Польше семь человек пострадали в аварии с автобусом из Украины 03:49, Общество Власти Джорджии обвинили демократов в попытке повлиять на выборы 03:37, Политика Около Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9 03:16, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03:03, РБК и Canon «Правая рука» криминального авторитета погиб при взрыве в Тель-Авиве 02:39, Общество
США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана
Политика, 11:26
0
США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана
Сеул получит право беспрепятственно продолжать закупать иранскую нефть, если приложит все меры для того, чтобы снизить ресурсную зависимость от Ирана. Как сообщалось ранее, в список исключений могут также попасть Япония и Индия
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Южная Корея стала первой страной-исключением из санкций США, нацеленных на сокращение экспорта иранской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя южнокорейского правительства.

Сеул остается одним из крупнейших импортеров иранской нефти и газового конденсата в Азии. Как отмечает Reuters, поставки иранских ресурсов имеют «критическую значимость» для корейской нефтехимической промышленности. На прошлой неделе Сеул обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить «максимальную гибкость» в вопросе введения вторичных санкций, которые могли коснуться и Южной Кореи.

Как сообщили в Сеуле, властям страны удалось добиться взаимопонимания с американским правительством. Южнокорейские импортеры получили временное разрешение на закупки в Иране газового конденсата и проведение транзакций, связанных с оплатой поставок. В соответствии с законодательством США эти послабления могут быть гарантированы Южной Корее на срок до 180 дней.

Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти
Политика

По заявлениям американских властей, прозвучавшим на прошлой неделе, подобные исключения будут сделаны для восьми стран — партнеров США, находящихся в зависимости от иранских ресурсов. На тот момент в Вашингтоне не стали уточнять, кто именно получит право на послабление санкционного режима. При этом, как пояснил госсекретарь Майк Помпео, взамен страны должны будут продемонстрировать «существенное сокращение» поставок сырой нефти из Ирана. 2 ноября Bloomberg писал со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме, что в список исключений помимо Южной Кореи попадут Индия и Япония.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Южная Корея , Санкции , Иран
Главное
Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США Политика
Материалы по теме
Китай потребовал соблюдения своих прав из-за санкций США против Ирана Политика
Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter