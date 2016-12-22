США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против Ирана

Южная Корея стала первой страной-исключением из санкций США, нацеленных на сокращение экспорта иранской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя южнокорейского правительства.
Сеул остается одним из крупнейших импортеров иранской нефти и газового конденсата в Азии. Как отмечает Reuters, поставки иранских ресурсов имеют «критическую значимость» для корейской нефтехимической промышленности. На прошлой неделе Сеул обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить «максимальную гибкость» в вопросе введения вторичных санкций, которые могли коснуться и Южной Кореи.
Как сообщили в Сеуле, властям страны удалось добиться взаимопонимания с американским правительством. Южнокорейские импортеры получили временное разрешение на закупки в Иране газового конденсата и проведение транзакций, связанных с оплатой поставок. В соответствии с законодательством США эти послабления могут быть гарантированы Южной Корее на срок до 180 дней.
По заявлениям американских властей, прозвучавшим на прошлой неделе, подобные исключения будут сделаны для восьми стран — партнеров США, находящихся в зависимости от иранских ресурсов. На тот момент в Вашингтоне не стали уточнять, кто именно получит право на послабление санкционного режима. При этом, как пояснил госсекретарь Майк Помпео, взамен страны должны будут продемонстрировать «существенное сокращение» поставок сырой нефти из Ирана. 2 ноября Bloomberg писал со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме, что в список исключений помимо Южной Кореи попадут Индия и Япония.