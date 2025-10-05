Российские войска заняли Кузьминовку в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщает Минобороны.

В 2001 году в селе жили 29 человек, следует из данных переписи. Оно расположено в Бахмутском районе, в 6 км от Артемовска (Бахмут) и в 36 км восточнее Краматорска.

Ранее в ведомстве сообщили о занятии населенных пунктов Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.