Российские войска заняли Кузьминовку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщает Минобороны.
В 2001 году в селе жили 29 человек, следует из данных переписи. Оно расположено в Бахмутском районе, в 6 км от Артемовска (Бахмут) и в 36 км восточнее Краматорска.
Ранее в ведомстве сообщили о занятии населенных пунктов Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов