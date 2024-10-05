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Военная операция на Украине ,  
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В МИД назвали успешными прошедшие в Гааге слушания по спору с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Слушания в Гааге по иску Украину о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе проходили с 23 сентября по 5 октября. По их итогам в МИД России сообщили, что слушания прошли «успешно для нас»
Грузовые суда у Крымского моста через Керченский пролив
Грузовые суда у Крымского моста через Керченский пролив (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Прошедши в Международном арбитражном суде в Гааг слушания по иску Украины в сфере морского права можно считать успешными для России, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судьям есть над чем подумать», — сказал дипломат.

Он добавил, что интересы России отстаивала большая команда, также на слушаниях выступили свидетели и различные эксперты.

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Политика
Фото:Global Look Press

Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

На слушаниях украинская сторона в том числе потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить «другие незаконные действия» России в Черном и Азовском морях.

Россия призвала суд признать все требования Украины выходящими за его юрисдикцию и неприемлемыми. Выступавший на слушаниях Кузьмин назвал Азовское море и Керченский пролив внутренними водами России, на которые не распространяется действие морской конвенции. «Это подтверждается практикой как России, так и Украины и двусторонними соглашениями между ними. Историческое правооснование никогда ранее не оспаривалось Россией, Украиной или каким-либо третьим государством. Сама Украина неоднократно официально признавала внутренний и исторический статус Азовского моря и Керченского пролива как в договорах, так и в политических декларациях», — подчеркивал он

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского представителя о необходимости демонтировать Крымский мост отметил, что позиция России по российской инфраструктуре понятна и превалирует для страны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Крым морское право Международный арбитраж в Гааге Военная операция на Украине
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